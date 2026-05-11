RB Leipzig: Neue Kasse, aber eigener Kostenschnitt - Wie die Sachsen ihren Weg ins Champions League-Debüt finden, wie ihre Zahlungen aussehen werden und wie ihre Transfers aussehen werden, erklärt SPORT BILD in der nächsten Ausgabe.

RB Leipzig hat nach einem halben Jahre ohne internationale Konkurrenz die Champions League erreicht, aber ob sich das aus der Kasse heraus spiegelt, erklären die Profis von SPORT BILD.

Oben auf der Tribüne applaudierte die versammelte Machtzentrale. Voraussetzungen, Olympia-Präsident Oliver Mintzlaff (50), Fußball -Funktionär Jürgen Klopp (58) und Manager Marcel Schäfer (41) - allen war nach dem 2:1 gegen St. Pauli die Erleichterung über die Rückkehr in die Champions League von RB Leipzig anzusehen.

Neben dem Image-Boost spülte sie auch wieder mehr Geld in die Kassen der Sachsen. Doch wer jetzt an einen Kaufrausch glaubt, sieht sich getäuscht. SPORT BILD erklärt in seiner nächsten Ausgabe die Kohle-Pläne des Klubs





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