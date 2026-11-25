Nach dem 3:1-Sieg in der Champions League imitieren Antonio Nusa und Christoph Baumgartner Brajan Grudas legendären Surf-Jubel. Ein Zeichen für den starken Teamzusammenhalt.

Nach dem 3:1-Erfolg von RB Leipzig gegen Lens in der Champions League zeigten die Spieler einen humorvollen Akt interner Kameradschaft. Antonio Nusa und Christoph Baumgartner imitierten dabei den bekannten Surf-Jubel ihres Teamkollegen Brajan Gruda. Diese Geste verdeutlicht den besonderen Zusammenhalt im Kader der Sachsen.

Der Surf-Jubel als internen Scherz

Als Grund für die Nachahmung nannte Christoph Baumgartner gegenüber BILD den erfolgreichen Auftritt von Brajan Gruda in der deutschen Nationalmannschaft. Gruda hatte bei seinem Debüt in zwei Spielen zwei Tore erzielt und zwei Vorlagen beigesteuert. Dabei hatte er den Surf-Stil populär gemacht. Nusa, Baumgartner und andere Kollegen griffen diesen Stil nun spielerisch auf, um ihren Stürmer auf die Schippe zu nehmen.

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Antonio Nusa selbst erzielte beim 3:1-Sieg das wichtige 2:0-Tor. Nach dem Treffer hockten er und Baumgartner hin, breiteten die Arme aus und taten so, als würden sie auf einem Surfbrett stehen. Die Pose ist eine Hommage an den früheren Leipziger Matheus Cunha, der den Jubel während der Weltmeisterschaft erfand. Seitdem wird diese Geste von vielen Stars weltweit nachgeahmt.

Gruda nimmt den Spaß an die leichte Weise

Brajan Gruda reagierte auf den Scherz seiner Mitspieler mit guter Laune. Anstatt beleidigt zu sein, lachte sich der 22-Jährige anschließend schlapp. Er schloss sich dem Gespök direkt an und zeigte, wie unbeschwert die Stimmung im Team ist. Dieser positive Umgangston unterstreicht, dass die Spieler sich gegenseitig respektieren und gut miteinander auskommen.

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Der Surf-Jubel ist nicht der einzige humorvolle Moment in der aktuellen Saison. Bei einem früheren Spiel gegen Union Berlin hatten Nusa und Baumgartner bereits ähnliche Aktionen gestartet. Gruda hatte bei diesem Anlass zwei Tore erzielt. Die wiederholte Nutzung des Gags zeigt, dass es sich um eine feste Routine im Team handelt.

Kreative Jubelkultur bei RB Leipzig

Die Jubelkultur bei RB Leipzig ist speziell und abwechslungsreich. In vergangenen Spielen wurden bereits andere bekannte Memes nachgestellt. Zum Beispiel formten Spieler einen Kreis und zeigten aufeinander, was an ein Spiderman-Meme erinnert. Stürmer Romulo feierte Tore im Stil des Manga-Helden Naruto. Christopher Nkunku bläst nach Toren einen roten Ballon auf.

Mannschaftintern wird dieser kreative Ehrgeiz sogar belohnt. Die Leipziger vergeben regelmäßig einen Preis für den besten Jubel der Saison. Die aktuellen Aktionen, einschließlich des Surf-Gags, sind in diesen Wettbewerb involviert. Dies zeigt, dass Humor und Kreativität einen festen Platz im Klub haben.

Ausblick auf die weitere Saison

Die positive Entwicklung im Team spiegelt sich auch in den sportlichen Ergebnissen wider. Mit dem Sieg gegen Lens festigten die Sachsen ihre Position im Wettbewerb. Die Spieler zeigen zudem, wie sie mit Druck und Erwartungshaltungen umgehen. Der offene Umgang mit internen Witzen stärkt das Gemeinschaftsgefühl.

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Für Brajan Gruda bleibt dies eine Chance, seine formstarke Phase fortzusetzen. Mit zwei Toren und zwei Vorlagen im Nationalteam hat er bereits viel Aufmerksamkeit erhalten. Die spielerische Kritik seiner Kollegen in Leipzig nimmt er gerne hin. Dies trägt zur psychologischen Entlastung bei.