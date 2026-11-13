RB Leipzig plant Rückkehr der U23 in die Landesliga bis 2027

RB Leipzig erwägt die Neuanmeldung einer zweiten Mannschaft für die Saison 2027/28. CEO Tatjana Haenni bestätigt Gespräche, um Talente in der Landesliga zu fördern.

Diese Woche enthüllte die Geschäftsleitung des Sportvereins RB Leipzig ein strategisches Vorhaben, das die künftige Entwicklung des Nachwuchsleistungszentrums grundlegend verändern könnte. CEO Tatjana Haenni gab während einer Sponsorenveranstaltung bekannt, dass der Verein plant, eine zweite Mannschaft ab der Spielzeit 2027/28 erneut offiziell anzumelden. Dieses Vorhaben zielt darauf ab, den langjährigen Mangel an talentierten Spielern aus der eigenen Jugend zu beheben, die dauerhaft den Sprung in die Profimannschaft geschafft haben.

Historischer Kontext der U23-Abmeldung

Der Hintergrund für diese Überlegung liegt in einer historischen Entscheidung aus dem Jahr 2017, die bis heute nachwirkt. Damals zog der damalige Sportdirektor Ralf Rangnick die Entscheidung, das Team der zweiten Mannschaft aus der vierten Liga abzumelden. Die primären Gründe für diesen Schritt waren zu hohe finanzielle Belastungen, die das Klubbudget belastet hatten. Zehn Jahre später, im Jahr 2027, könnte nun eine Umkehrung dieser Strategie erfolgen, um die strukturelle Lücke im Spielerkader zu schließen.

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Bisher fehlte es RB Leipzig trotz erheblicher Investitionen in Millionenhöhe dauerhaft an talentierten Nachwuchsspielern aus der eigenen Jugend, die den Durchbruch in der ersten Mannschaft schafften. Diese strukturelle Schwäche wird als eines der größten Mankos in der Vereinsgeschichte betrachtet. Die Rückkehr einer U23-Mannschaft soll nun dazu beitragen, diese Entwicklungslücke zu schließen und den Spielern mehr competitive Erfahrung im Herrenbereich zu bieten.

Regulatorische Möglichkeiten und Fristen

Die rechtlichen Grundlagen für ein solches Unternehmen wurden bereits vor zwei Jahren durch einen Beschluss des zuständigen Verbandes geschaffen. Demnach können sächsische Erst-, Zweit- und Drittligisten, die ihren Antrag bis zum 1. März stellen, in der folgenden Saison mit einer Reservemannschaft in der Landesliga antreten. RB Leipzig hat theoretisch noch knapp vier Monate Zeit, um diese Entscheidung formell zu treffen und einzureichen.

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Bisher liegt dem Sächsischen Fußballverband (SFV) noch keine offizielle Anmeldung der Mannschaft vor. Allerdings besteht keine unmittelbare Verpflichtung zur Einreichung zu diesem jetzigen Zeitpunkt, da die Fristen noch nicht abgelaufen sind. Dennoch wurden bereits interne Gespräche mit dem SFV geführt, um die machbaren Schritte und die formalen Anforderungen für die bevorstehende Saison 2027/28 zu klären.

Stakeholder-Positionen und Förderphilosophie

Die treibende Kraft hinter dieser neuen Strategie ist die aktuelle Talente-Philosophie von Nachwuchschef David Wagner. Wagner vertritt die Ansicht, dass junge Profis für ihre bessere Entwicklung dringend mehr Spiele benötigen, auch im Herrenbereich. Diese Einstellung hat bereits zu früheren Initiativen geführt, wie der Unterstützung der "Bundesliga Talent Series", einer U21-Nachwuchsliga, für die sich die RB-Bosse sowie Bundestrainer Jürgen Klopp, damals noch Fußballchef bei Red Bull, stark gemacht haben.

Auch andere Vereine in Sachsen haben die bestehenden Möglichkeiten bereits genutzt. Dynamo Dresden war der erste Verein, der diese Option in Anspruch nahm und in der Vorsaison mit seinen Talenten auf Anhieb den Aufstieg in die Oberliga schaffte. Dieser Erfolg demonstriert das Potenzial, das in der Integration von zweiten Mannschaften in den regulären Spielbetrieb liegt, und dient als positives Beispiel für die mögliche Umsetzung in Leipzig.

Chancen und Herausforderungen im Spielbetrieb

Trotz der internen Unterstützung durch die Vereinsführung und den Verband bleibt die Umsetzung des Vorhabens noch offen. Es ist ungewiss, ob die Pläne tatsächlich in die Tat umgesetzt werden, da die Gespräche mit dem SFV noch nicht abgeschlossen sind. Eine offizielle Anmeldung muss nicht zwingend sofort erfolgen, aber die Absicht wird deutlich als strategischer Schritt zur Verbesserung der Nachwuchsarbeit gewertet.

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Ein potenzielles Problem, das bei der Neuanmeldung adressiert werden muss, ist die Rezeption durch andere Vereine. RB-Talente dürften in der Landesliga nicht überall mit offenen Armen empfangen werden, da es historische und kulturelle Spannungen zwischen den Vereinen gibt. Dennoch bieten Sicherheitsspiele gegen Traditionsvereine eine Möglichkeit, die Integration zu testen und die Spieler unter realistischen Bedingungen weiterzuentwickeln, ohne die sportlichen Ambitionen des Profiteams zu gefährden.