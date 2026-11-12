RB Leipzig plant U23-Mannschaft ab 2027/28 und Stadionwechsel

RB Leipzig meldet 2027/28 eine U23-Mannschaft an. Tatjana Haenni bestätigt Pläne für den Wiedereinstieg in den Amateurspielbetrieb nach zehnjähriger Pause.

RB Leipzig plant den konkreten Wiedereinstieg in den organisierten Spielbetrieb für eine zweite Mannschaft mit der Saison 2027/28. Nach einer zehnjährigen Pause wird das sächsische Profiteam nun erneut eine U23-Reserve für den Ligabetrieb anmelden. Diese strategische Entscheidung wurde im Rahmen eines internen Business-Events am 11. November 2026 in der Red-Bull-Arena öffentlich kommuniziert. RB-Geschäftsführerin Tatjana Haenni bestätigte den Sponsoren vor Ort die Pläne zur Rückkehr der Amateure ins Ligageschehen.

Historischer Kontext und strategischer Neustart

Bis zum Jahr 2017 unterhielt RB Leipzig bereits eine zweite Mannschaft, die in der Regionalliga Nordost antrat. Die Aussetzung dieses Spielbetriebs geschah damals aufgrund angeblich terminlicher Probleme und der fehlenden Verfügbarkeit eines passenden Stadions. Die rechtliche Grundlage für diese Maßnahme hatte sich zudem geändert, da die Deutsche Fußball-Liga (DFL) bereits drei Jahre zuvor, also im Jahr 2014, die Pflicht für Profiklubs abschaffte, eine U23- oder Amateur-Mannschaft zu betreiben.

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Ein Sprecher des Vereins gab an, dass der aktuelle Wiedereinstieg der zweiten Mannschaft voraussichtlich in der Sachsenliga stattfinden wird. Um zur Saison 2027/28 antreten zu dürfen, muss der formelle Antrag auf Spielerlaubnis bis zum 1. März 2027 gestellt werden. Zuvor gab Tatjana Haenni beim Business-Event jedoch Hinweise, dass eine Teilnahme in der fünftklassigen Oberliga angedacht sei, was ein RB-Sprecher später auf Nachfrage der Sportschau dementierte.

Begründung durch Talentförderung und Infrastruktur

Tatjana Haenni begründet den strategischen Schritt damit, dass die vergangenen Jahre gezeigt haben, wie groß der Sprung von der U19 direkt in den Bundesligakader der RB-Talente ist. Bislang ist es noch keinem eigenen Talent des Vereins gelungen, sich langfristig in der Profimannschaft der Bullen zu etablieren. Durch den Aufbau der zweiten Mannschaft soll diese Lücke geschlossen und die Entwicklung der jungen Spieler strukturiert unterstützt werden.

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Infrastrukturell hat sich die Lage im Vergleich zu 2017 deutlich verbessert. Während damals kein geeignetes Stadion zur Verfügung stand, dürfte die zweite Mannschaft oder die U23 in Zukunft im Stadion am Cottaweg antreten. Dort finden auch die Bundesliga-Partien der RB-Frauen statt. Ein RB-Sprecher wollte die Frage nach der Stadionnutzung zum jetzigen Zeitpunkt jedoch nicht weiter detailliert thematisieren.

Regulatorische Rahmenbedingungen und verbale Konflikte

RB Leipzig muss nicht zwingend in der untersten Spielklasse starten, da eine Sonderregelung für Lizenzvereine in Sachsen seit 2024 gilt. Das Regelwerk des Sächsischen Fußball-Verbandes (SFV) ermöglicht Zweitvertretungen von Bundesligisten den direkten Einstieg in höhere Ligen. Für einen Wiedereinstieg in der Oberliga wäre der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) zuständig, der die Kenntnis von den Plänen bestätigt, aber den Prozess als zu frühstufig einstuft.

Widerstand formiert sich bereits unter den aktuellen Regionalligisten und anderen Vereinen im Osten. Ein Geschäftsführer, der nicht namentlich genannt werden wollte, äußerte gegenüber der Sportschau, dass der Wille der Leipziger nicht entscheidend sein dürfe. Es würde den Fans und anderen Vereinen schwer erklärbar sein, wenn RB Leipzig erlaubt würde, was Dresden bei der Einführung seiner Zweitvertretung verweigert wurde. Dynamo Dresden musste damals eine Spielklasse tiefer antreten, stieg jedoch direkt auf.

Kritik aus der Fanszene und ideologische Spannungen

Auch unter den Fans der Vereine in der Ostregion wird die Wiedereinführung einer zweiten RB-Mannschaft kritisch gesehen. Ein Fanvertreter, der auf Namentliche Nennung verzichtete, bezeichnete die Entscheidung als sehr sprengstoffbeladen. Im Osten gibt es nach wie vor massive Aversionen gegen das RB-Konstrukt, die auch aus ideologischen Gründen bestehen und die Akzeptanz der neuen Mannschaft erschweren könnten. Die Situation bleibt daher vorerst komplex und erfordert enge Abstimmung mit allen beteiligten Verbänden.