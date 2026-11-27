RB Leipzig startet mit Trainer Martin Demichelis und Maxime Estéve zur Partie gegen SC Freiburg. Das Spitzenspiel der Bundesliga findet am Sonntag um 15:30 Uhr statt.

Am Samstagnachmittag bricht die Chartermaschine des RB-Leipzig-Teams Richtung Freiburg auf, um das Spitzenspiel der Bundesliga vorzubereiten. Trainer Martin Demichelis führt seine Kadermitglieder an, wobei Innenverteidiger Maxime Estéve als gesundes Mitglied der Reisegruppe bestätigt wurde. Das entscheidende Duell zwischen dem Dritten und dem Vierten der Tabelle findet am Sonntag um 15:30 Uhr statt.

Kaderentscheidungen und Verletzungssituationen

Maxime Estéve, 24 Jahre alt, fliegt mit nach Baden-Württemberg, nachdem er im letzten Spiel gegen Lens mit 3:1 nach 68 Minuten wegen Oberschenkelproblemen ausgewechselt wurde. Demichelis versichert, dass Estéve fit ist und spielen kann. Damit löst er Castello Lukeba ab, der an einer Knieprellung leidet. Ob Lukeba bereits am Mittwoch im Pokalspiel in Leverkusen auflaufen kann, ist laut Trainer noch unklar. Die Aussage des Trainers lautet, dass man den Zustand des Spielers von Tag zu Tag prüft.

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Offenheit besteht auch regarding die Startelf bei Angreifer Christopher Nkunku. Während Antonio Nusa und Brajan Gruda als starke Alternativen mit an Bord sind, bleibt Romulo als wichtiger Pressingspieler im Sturmzentrum fast unverzichtbar. Demichelis betont in einem Gespräch mit Christo Nkunku, dass der Angreifer viele Spiele für den Verein bestritten hat und aufgrund seiner Technik zu den saubersten Spielern der Mannschaft zählt. Die Erwartungshaltung ist klar: Nkunku muss sowohl offensiv als auch defensiv Leistung bringen.

Strategische Einschätzung des Gegners SC Freiburg

Trainer Demichelis bewertet SC Freiburg als eine Mannschaft, die nicht über die größten Star-Spieler verfügt, aber extrem stabil agiert und viele Spiele gewinnt. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf dem großen Zusammenhalt im Team, was sich etwa an der Freude über das Siegtor am Donnerstagabend in der Conference League zeigen lässt. Diese Resonanz beeindruckt den Trainer des RB-Teams sehr. Demichelis hebt hervor, dass der Gegnertrainer eine gute Arbeit leistet und er volle Respect für die Strategie und die Mentalität von SC Freiburg hegt.

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Historische Daten fließen in die Vorbereitungen ein: RB Leipzig gewann in der vergangenen Saison nur gegen Hoffenheim als einziges Team aus den Top 5. In der aktuellen Saison verzeichnete das Team jedoch Niederlagen gegen den FC Bayern (1:6) und Bayer Leverkusen (0:2). Diese Fakten dienen als Realitätscheck für das anstehende Auswärtsspiel in Freiburg.

Entwicklung des Teams und Zukunftsausblick

Trotz der jüngsten Rückschläge sieht Martin Demichelis eine deutliche Wandlung im Vergleich zum Saisonbeginn. Er beschreibt das aktuelle Kollektiv als eine andere Mannschaft als noch zu Anfang der Saison. Der Fokus liegt nun darauf, diese Entwicklung positiv weiterzutreiben und einen konkreten Schritt nach vorn zu machen. Diese mentale Einstellung prägt die Reisesituation der Profis, die am Samstagnachmittag abheben, um am Sonntag um 15:30 Uhr im Spitzenspiel gegen den Tabellenvierten anzutreten.