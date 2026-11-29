RB Leipzig kehrt im Sonntagsspiel zurück und teilt sich die Punkte mit dem SC Freiburg. Nach einem 2:0-Rückstand sorgt ein spätes Tor noch für ein Unentschieden.

RB Leipzig hat im ersten Sonntagsspiel der Bundesliga gegen den SC Freiburg einen Zwei-Tore-Rückstand aufgeholt und das Spiel zu einem 2:2-Unentschieden (2:0) gerechtt. Obwohl die Gäste aus Sachsen durch ein spätes Tor noch einmal herankamen, reichte es am Ende nicht für den Sieg. Für den SC Freiburg bleibt die positive Serie bestehen, während Leipzig die Chance verpasste, den aktuell schwächelnden FC Bayern München in der Tabelle zu überholen.

Doppelter Foulelfmeter dreht Spielverlauf

Die Breisgauer hatten zunächst die Oberhand behalten und durch einen Handelfmeter in der 43. Minute die Führung übernommen. Der Schiedsrichter hatte nach Eingreifen des Videobeweises (VAR) entschieden, dass Neil El Aynaoui den Ball im eigenen Strafraum an den Arm bekam. Eggestein verwandelte den Elfmeter sicher. Doch nach der Pause änderte sich die Dynamik grundlegend. RB Leipzig nutzte zwei weitere Elfmeter zur Revanche. Christopher Nkunku traf in der 53. Minute nach einem Foulelfmeter, ebenfalls entschieden nach Videobeweis, da Scherhant im eigenen Strafraum gefoult worden war.

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Große Rotationen vor dem Top-Duell

Beide Trainer hatten ihre Startformationen nach den internationalen Einsätzen im Europapokal der Woche drastisch angepasst. Jede Mannschaft wechselte auf jeweils vier Positionen. RB Leipzig reagierte mit Wut auf den Rückstand und drängte auf das Spiel. Antonio Nusa scheiterte in der 13. Minute und Romulo in der 15. Minute aus der Distanz jeweils an Torwart Mio Backhaus. Auch in der 30. Minute hielt Backhaus einen Distanzschuss von Nusa ab. Die 32.600 Zuschauer im Stadion in Freiburg zeugten von einer Partie auf hohem Niveau, die sich zunehmend ins Mittelfeld verlagerte.

Spektakuläre Szenen und letzte Chance

Freiburg blieb trotz des Anschlussts gut im Spiel und bedrohte das Tor von RB Leipzig weiter. Yuito Suzuki legte in der 59. Minute ein spektakuläres Solo über den gesamten Platz vor, wurde aber vom Leipziger Keeper Maarten Vandevoordt gestoppt. Großchancen ergaben sich nun auf beiden Seiten des Feldes. Romulo traf in der 64. Minute mit einem Rechtschuss nur den Außenpfosten. Auch Matanovic schoss in der 69. Minute aus kurzer Distanz etwas zu hoch, was die Leipziger Defensive entlastete.

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Spätes Tor ohne Punktgewinn

Der Unterhaltungswert der Partie blieb bis zur letzten Minute hoch. Christoph Baumgartner erzielte in der 90. Minute und drei Sekunden das Anschlusstor für RB Leipzig. Dieses Treffer sorgte noch einmal für Aufregung und Hoffnung auf den Siegtreffer. Die Leipziger konnten das Spiel jedoch nicht mehr komplett drehen. Das 2:2 bedeutete, dass RB Leipzig den direkten Konkurrenten nicht einholen konnte und SC Freiburg zumindest die positive Serienbilanz im Spitzenfeld der Tabelle bewahren konnte.

Fazit und Ausblick auf die Tabelle

Das Ergebnis zeigt die Resilienz von RB Leipzig, die trotz eines deutlichen Rückstands noch einmal Anschluss fanden. Gleichzeitig demonstrierte SC Freiburg Stabilität und Klassenstärke, indem man die erste Hälfte dominierte. Die Punkteverteilung lässt die Tabellenpositionen der beiden Mannschaften relativ unverändert, wobei beide Teams als feste Größen im oberen Mittelfeld gelten. Für die Fans in Freiburg und Leipzig bleibt ein packendes Spiel mit hohem Tempo und vielen individuellen Aktionen in Erinnerung.