RB Leipzig's David Raum on his first season as captain, Bayern vs Leipzig, and his future

RB Leipzig's David Raum speaks about his first season as captain, his experience after the Umbruch, the importance of the team's character, and his relationship with Ole Gunnar Solskjaer.

RB Leipzig kehrt in die Champions League . DFB-Star David Raum spricht über seine Erfahrung nach dem Umbruch und seine Zukunft. Seine erste Saison als Kapitän war ein Geschenk und zeigte, dass auch der Charakter des Kaders entscheidend ist.

Sein Verhältnis zu Ole Gunnar Solskjaer ist typisch und sie stehen sehr gut zusammen. Er hat viel Verantwortung für die Mannschaft übernommen und war ein wichtiger Faktor, aber sieht keinen regelmäßigen Austausch mit Jürgen Klopp. Sein Fokus liegt auf der WM-Teilnahme und danach wird es Zeit, sich an den Tisch zu setzen. Sein Freund Xaver Schlager sucht eine neue Herausforderung und es gibt immer noch Interessen, aber sein Fokus bleibt bei Leipzig und der Champions League





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