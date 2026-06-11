The plans unveiled by the city of Leipzig for RB Leipzig's training ground expansion in the southern part of the Cottaweg include the possibility of keeping the traditional Leipzig Small Fair at its traditional location. The 57,000-square-meter site, previously unused, is located directly at the Festplatz and next to the newly built RB business office. The city council is expected to vote on the proposal on July 1, but already there is opposition. The site, where small gardens used to be, has grown into a small forest in the past 20 years, with over 30 predatory bird species found there, including rare species such as the Kleinspecht and the Star. The Greens argue that the forest should not be cut down without adequate compensation measures. The city proposes replacing the trees with plantations along the Elsterbeck. However, the Greens argue that this is an irresponsible quick decision by Mayor Burkhard Jung. The sale of the forest on the left side of the Festplatz would ensure the preservation of the Leipzig Small Fair's traditional location. The Greens argue that the forest should not be cut down, as it is a violation of the environment and a sign that the city administration prioritizes commercial interests over environmental protection.

In Leipzig geht es um 57 000 Quadratmeter – und um die Frage: Fußball oder Wald? Die in dieser Woche enthüllten Pläne der Stadt Leipzig klingen zunächst nach einem Kompromiss.

RB Leipzig darf sein Trainingsgelände im südlichen Bereich des Cottawegs erweitern. Gleichzeitig soll die traditionelle Kleinmesse an ihrem angestammten Standort bleiben. Möglich macht das ein 57.000 Quadratmeter großes, bislang ungenutztes Gelände. Es liegt direkt am Festplatz und neben der neu gebauten RB-Geschäftsstelle.

Am 1. Juli soll der Stadtrat überDoch schon jetzt regt sich Widerstand. Denn auf der Fläche, auf der früher Kleingärten standen, ist in den vergangenen 20 Jahren ein kleiner Wald gewachsen. Über 30 brütende Vogelarten wurden in diesem Wald festgestellt – darunter seltene Arten wie Kleinspecht und Star.

Es kann nicht sein, dass wir wieder einmal Waldflächen roden, ohne über angemessene Ausgleichsmaßnahmen nachzudenken. Die Rodung des Waldes am Cottaweg ist ein Unding und zeigt einmal mehr, dass der Stadtverwaltung Kommerz wichtiger ist, als ordentlicher Klima- und Naturschutz. Die Stadt schlägt als Ausgleich Ersatzpflanzungen vor, vor allem entlang des Elsterbeckens. Den Grünen reicht das nicht.

Sie sprechen von einem unverantwortlichen Schnellschuss von Oberbürgermeister Burkhard Jung. Durch den Verkauf des Waldstücks an der linken Seite des Festplatzes, bliebe der Standort der Leipziger Kleinmesse erhaltenOb sie die Abholzung des Waldes in der Ratssitzung am 1. Juli stoppen können, ist offen. Formal hat die Fläche keinen Schutzstatus.

Laut einer Umfrage der „LVZ“ sieht dazu der Großteil der Parteien im Stadtrat den Verkauf des Waldstücks anpositiv – vor allem wegen des damit verbundenen Erhalts der Kleinmesse an ihrem traditionellen Standort. Für eine absolute Mehrheit im Leipziger Stadtrat sind 36 Stimmen nötig. Die Grünen-Fraktion hat elf von insgesamt 70 Sitzen





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