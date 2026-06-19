RB Leipzig soll sich auf 100-Millionen-Euro-Angebot für Yan Diomande einlassen

RB Leipzig soll sich auf ein Angebot von etwa 100 Millionen Euro für den Ivorer Yan Diomande einlassen. Der 19-jährige Stürmer soll eine feste Ablöse von 90 Millionen Euro erhalten, sowie zehn Millionen Euro an möglichen Bonuszahlungen. Der französische Verein Paris Saint-Germain soll sich jedoch noch nicht konkreter geäußert haben, und es wird auch eine Vertragsaufbesserung des jungen Spielers in Betracht gezogen.

RB Leipzig soll sich auf ein Angebot von etwa 100 Millionen Euro für den Ivorer Yan Diomande einlassen. Der 19-jährige Stürmer soll eine feste Ablöse von 90 Millionen Euro erhalten, sowie zehn Millionen Euro an möglichen Bonuszahlungen.

Der französische Verein Paris Saint-Germain soll sich jedoch noch nicht konkreter geäußert haben, und es wird auch eine Vertragsaufbesserung des jungen Spielers in Betracht gezogen. Diomande kam vor der abgelaufenen Saison vom spanischen Erstligisten Leganes nach Leipzig und hat in 33 Ligaspielen zwölf Tore und acht Vorlagen erzielt. Sein Marktwert beläuft sich laut 'transfermarkt.de' auf 90 Millionen Euro. Zuvor war der 28-jährige Diomande mit den Wolfsburgern bereits auf einen Vertrag bis 2030 geeinigt.

Der Medizincheck soll wohl zeitnah erfolgen. Der italienische Topklub AC Mailand soll sich auf den Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche einlassen, der bei der Eintracht in den zurückliegenden Jahren durch zahlreiche Top-Transfers aufgefallen ist. Der 45-jährige Krösche steht bei den Hessen noch bis zum 30. Juni 2028 unter Vertrag.

Der 16-jährige Mittelfeldspieler Kennet Eichhorn soll sich gegen einen Wechsel zum FC Liverpool entschieden haben und sich stattdessen für Bayer Leverkusen entschieden haben. Der englische Klub galt zuletzt als Top-Favorit auf die Dienste des Talents. Der 16-jährige Eichhorn soll ein Handgeld von zehn Millionen Euro erhalten, was zu einer Verpflichtung durch den FC Bayern geführt hätte. Bayer Leverkusen soll nun offenbar auf eine Verpflichtung drängen und den Transfer finalisieren wollen.

Der FC Bayern soll kürzlich Abstand von einer Verpflichtung des Top-Talents genommen haben, da das hohe Handgeld von zehn Millionen Euro zu hoch gewesen sei. Der 20-jährige Mittelfeldspieler Noel Aseko wird intensiv umworben von Eintracht Frankfurt. Der Youngster soll einen Vertrag bis 2030 inklusive Option für ein weiteres Jahr erhalten. Aseko selbst sei einem Wechsel nach Frankfurt aufgeschlossen, allerdings habe er auch noch andere Angebote





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