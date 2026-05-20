RB Leipzig: Sommerpause bei RB Leipzig? Nein, es ist Hochbetrieb im Trainingszentrum! RB Omiya Ardija gastiert ab dem 28. Juni

Die Japaner haben am Mittwoch verkündet, dass sie ab dem 28. Juni in Leipzig gastieren werden. Während die Nationalspieler bei der WM auflaufen und der Rest der Profis im Urlaub ist, wird es am Cottaweg plötzlich international. Ab dem 28. Juni herrscht Hochbetrieb im Trainingszentrum der Sachsen. Bis zum 8. Juli zieht Schwesternklub RB Omiya Ardija beim Bundesligisten ein. Das verkündeten die Japaner am Mittwoch offiziell. Sie absolvieren ihr Vorbereitungscamp auf den Trainingsplätzen der Leipziger. Möglich macht das die enge Verbindung im Red-Bull-Kosmos.

Von wegen Sommerpause bei RB Leipzig! Während die Nationalspieler bei der WM auflaufen und der Rest der Profis im Urlaub ist, wird es am Cottaweg plötzlich international.

Ab dem 28. Juni herrscht Hochbetrieb im Trainingszentrum der Sachsen. Bis zum 8. Juli zieht Schwesternklub RB Omiya Ardija beim Bundesligisten ein.

Das verkündeten die Japaner am Mittwoch offiziell. Sie absolvieren ihr Vorbereitungscamp auf den Trainingsplätzen der Leipziger. Möglich macht das die enge Verbindung im Red-Bull-Kosmos. Global-Boss Jürgen Klopp (58): "Dank Red Bull können wir die Zusammenarbeit innerhalb der Gruppe fördern und unvergessliche Erlebnisse für Spieler und Fans schaffen.

Die Möglichkeit, sich im Trainingszentrum in Leipzig auf die Saison vorzubereiten, wird zur Weiterentwicklung des Vereins auf und neben dem Platz beitragen.

". Für Omiya ist der Trip nach Sachsen kein Ausflug, sondern ein wichtiger Schritt. Am 1. Juli beginnt die Zweitliga-Saison.

Kurzfristig will der 2024 von Red Bull übernommene Klub den Sprung in die J-League, Japans erste Liga, schaffen. Damit die Mission gelingt, dürfen sich die Gäste wie zu Hause fühlen – im wahrsten Sinne des Wortes. Nach BILD-Informationen übernachten die Japan-Kicker sogar in den Zimmern der Bundesliga-Profis. Nur der Betreuerstab kommt extern unter und schläft in einem Hotel der Stadt.

Auf dem Programm stehen nicht nur Einheiten auf dem Rasen. Am 30. Juni ist auch der Besuch eines Town-Hall-Meetings mit der gesamten RB-Belegschaft in der neuen Geschäftsstelle geplant. Und noch eine Verbindung zur Bundesliga: Auch die Erstliga-Frauen von Omiya Ardija reisen diesen Sommer.

Während ihrer Promoreise nach Japan bestreitet das Frauen-Team des FC Bayern am 25. Juli einen Test gegen die Japanerinnen. Mit Mai Kadowaki (25) steht dort derzeit auch eine Leihspielerin vo





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