RB Leipzig-Spieler Enttäuscht: Nagelsmann verzichtet auf einen zweiten Rechtsverteidiger für die WM

RB Leipzig-Trainer Julian Nagelsmann hat Assan Ouédraogo und Ridle Baku enttäuscht, indem er sie für die WM nominierte. Beide Spieler hatten große Hoffnungen, für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen. Nagelsmann begründet seine Entscheidung mit mangelnder Spielpraxis in den letzten Wochen.

Das nächste Ticket in die USA ist fix! Am Donnerstagmittag wurde David Raum (26) als fünfter Profi von RB Leipzig für die WM nominiert. Drei andere Spieler der Sachsen erlebten dagegen eine Enttäuschung.

Denn für sie ist der Traum geplatzt – allen voran Assan Ouédraogo (20). Noch einmal Hoffnungen, auf den WM-Zug aufzuspringen. Auch Leipzig-Trainer Ole Werner (38) betonte: "Ich glaube, dass Assan jemand ist, der jeder Mannschaft helfen kann.

". Allerdings vorerst nicht der DFB-Elf! Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) nominierte den flexibel einsetzbaren Offensivspieler nicht für sein Team. Nach BILD-Informationen meldete er sich am Donnerstagvormittag bei Ouédraogo.

Per Telefon sagte er dem Newcomer aber für das Turnier ab. Nach BILD-Informationen hat Nagelsmann dabei die mangelnde Spielpraxis in den letzten Wochen als Hauptgrund angeführt. Seit Februar hatte Ouédrago mit einer Sehnenverletzung im linken Knie gefehlt. Erst Anfang April feierte er sein Comeback, hatte am 34.

Spieltag erst wieder 90 Minuten auf dem Platz gestanden. Leider zu spät für Nagelsmann. Der sagte: "Spieler wie Assan haben dennoch eine große Zukunft und noch viele Turniere vor ihnen.

". Groß dürfte der Frust auch bei Ridle Baku (28) sein. Der Rechtsverteidiger hatte nach einer extrem soliden Saison in Leipzig große Hoffnungen, als Back-up von Kapitän Joshua Kimmich (31) mit über den großen Teich zu reisen.

"Wenn du hier Stammspieler bist, dann gibt es nicht mehr allzu viele, die für die Position infrage kommen", sagte Baku noch im April selbstbewusst auf BILD-Nachfrage. Womit allerdings die wenigsten rechneten: Nagelsmann verzichtet komplett auf einen zweiten reinen Rechtsverteidiger! Sollte Kimmich ausfallen oder eine Pause benötigen, plant der frühere Leipzig-Trainer mit dem auf der rechten Seite flexibel einsetzbaren Jamie Leweling (25/Stuttgart). Dass sich auch Benjamin Henrichs (29) keine Hoffnungen mehr auf die WM machen brauchte, war vorher abzusehen.

Der Nationalspieler träumte nach seiner überstandenen Achillessehnen-Verletzung vom DFB-Comeback. Doch da er bereits bei RB Leipzig unter Vertrag stand, war es nicht möglich, für die WM zu spielen





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