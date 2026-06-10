RB Leipzig: Stadt präsentiert Alternativplan für Trainingsgelände

Die Debatte um das Trainingsgelände von RB Leipzig am Cottaweg bekommt eine neue Wendung. Die Stadt hat einen Alternativplan vorgestellt, der den Erhalt der traditionellen Kleinmesse auf dem Festplatz ermöglichen soll und gleichzeitig dem Anspruch des Bundesligisten auf die Vergrößerung seiner Flächen gerecht wird.

Die Debatte um das Trainingsgelände von RB Leipzig am Cottaweg bekommt eine neue Wendung. Um die traditionelle Kleinmesse auf dem Festplatz zu erhalten und gleichzeitig dem Anspruch des Bundesligisten auf die Vergrößerung seiner Flächen gerecht zu werden, hat die Stadt jetzt einen Alternativplan enthüllt.

Nach intensiver Befassung erscheint es als sachgerecht, durch den Verkauf eines westlich an den Festplatz angrenzenden Areals den Bedarf von RB Leipzig an einer Erweiterung des Trainings- und Wettkampfgeländes insbesondere für den Frauenfußball zu decken. Gleichzeitig könnte dann der Festplatz am bisherigen Ort bestehen bleiben. Beim angesprochenen Areal handelt es sich um eine 57.000 Quadratmeter große ungenutzte städtische Fläche unmittelbar neben der im vergangenen Jahr eröffneten RB-Geschäftsstelle.

Platz wäre dort für zwei Großfelder und ein Stadion für bis zu 12.000 Zuschauer. Für die Erweiterung des Trainingsgeländes müsste der Wald oberhalb der Geschäftsstelle gerodet werden. Ein Vorschlag, der bei RB positiv ankommt. Wir begrüßen die Pläne der Stadt, die gleichermaßen den Erhalt der Kleinmesse und die Erweiterung unserer Trainingskapazitäten in Einklang bringen - und wir freuen uns auf den weiteren Austausch in dieser Angelegenheit, sagte ein RB-Sprecher auf BILD-Nachfrage.

Und Schausteller zunächst klingt, ganz ohne Hürden geht es nicht. Auf dem Gelände ist in den vergangenen 20 Jahren ein kleiner Wald gewachsen. Früher standen dort Kleingärten. Für die Erweiterung müsste dieser Wald weichen.

Neue Bäume sollen an anderer Stelle gepflanzt werden. Rechtlich ist das kein Problem, weil das Grün formal keinen Schutzstatus hat. Entscheidend wird sein, wie sich der Stadtrat in der geplanten Sitzung am 1. Juli positioniert.

Im Hintergrund formiert sich bereits Protest. Unter dem Motto Wald erhalten, Grünzug stärken, Natur ist keine Manövriermasse! hat Ex-Stadtrat Jürgen Kasek (45/Grüne) eine Onlinepetition gegen die Pläne der Stadt gestartet





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