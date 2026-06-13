RB Leipzig steht vor Trainerwechsel - Martín Demichelis als möglicher Nachfolger von Ole Werner

Nach einer enttäuschenden Saisonanalyse könnte RB Leipzig Ole Werner noch vor Saisonbeginn entlassen. Der Argentinier Martín Demichelis, derzeit bei RCD Mallorca, soll bereits als Ersatz bereitstehen. Spannungen mit Jürgen Klopp und kritische Bewertungen der sportlichen Entwicklung treiben den Klub zu einem radikalen Schritt.

Trainerwechsel bei RB Leipzig steht bevor - Ole Werner könnte nach kurzer Zeit das Amt des Cheftrainers verlieren. Noch vor wenigen Wochen schien der 38‑jährige Deutsche fest im Amt zu sitzen, nachdem er das Team erfolgreich für die Champions‑League qualifiziert hatte.

Die Klubführung hatte sogar Gespräche über eine vorzeitige Vertragsverlängerung in die Wege geleitet. Doch inzwischen hat sich die Stimmung im Verein stark gewandelt. Laut internen Quellen wird die Wahrscheinlichkeit, dass Leipzig Werner noch vor Saisonbeginn entlässt, immer größer. Die offizielle Entscheidung ist noch ausstehend, doch die Zweifel an der sportlichen Entwicklung der Mannschaft seien in den letzten Wochen deutlich gewachsen.

Die Verantwortlichen sehen die Champions‑League‑Qualifikation zwar als Erfolg, bewerten jedoch die Saison insgesamt als unbefriedigend, weil sie vor allem durch individuelle Klasse einzelner Spieler und günstige äußere Umstände zustande gekommen sei. Im Fokus der Gerüchte steht nun der potenzielle Nachfolger: Martín Demichelis, der 45‑jährige Argentinier und ehemalige Bayern‑München‑Abwehrspieler, soll bereits in den Startlöchern stehen.

Demichelis, der momentan als Cheftrainer von RCD Mallorca tätig ist, soll laut Medienberichten seine Ausstiegsklausel von rund drei Millionen Euro aktivieren wollen, um nach Leipzig zu wechseln. Der ehemalige Nationalspieler hat in den vergangenen Jahren entscheidend am Wiederaufstieg Mallorcas in die spanische Primera División mitgearbeitet und gilt dort als zentrale Figur. Die grundlegenden Vertragsbedingungen für einen möglichen Wechsel nach Leipzig seien bereits geklärt, es fehle lediglich noch das finale Gespräch.

Sollte er das Amt übernehmen, würde Demichelis unmittelbar nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub in Malaysia an den runden Tisch des Vereins zurückkehren. Ein weiterer Grund für die mögliche Trennung von Werner liegt im angespannten Verhältnis zu Red‑Bull‑Fußballchef Jürgen Klopp. Die beiden haben in den letzten Monaten kaum noch miteinander gesprochen; Klopp war in der Rückrunde selten bei den Spielen in Leipzig anwesend, was die ohnehin angespannte Lage weiter verschärfte.

Beobachter vermuten, dass die Klubführung die Saison‑Analyse bereits abgeschlossen hat und dabei zu dem Ergebnis kam, dass Werner nicht mehr Teil der langfristigen Planung sein soll. Werner befindet sich derzeit im Urlaub in Malaysia und soll Mitte nächster Woche nach Deutschland zurückkehren. Sobald er wieder im Land ist, wird erwartet, dass die Verantwortlichen ein klares Statement zur zukünftigen Ausrichtung des Trainerstabs abgeben.

Für die Fans bleibt die Situation ungewiss, doch es zeichnet sich ab, dass RB Leipzig möglicherweise bald einen neuen Kopf auf dem Trainerstuhl haben wird, während Werner das Unternehmen verlassen könnte





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