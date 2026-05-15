RB Leipzig steuert auf Rekordsaison zu: Kapitän David Raum wird für die WM geschont

Nach der erfolgreichen Qualifikation für die Champions League bereitet sich RB Leipzig auf das Saisonfinale gegen Freiburg vor. Trainer Ole Werner schont David Raum, während das Team einen historischen Punktrekord anstrebt.

RB Leipzig blickt auf eine Saison voller Höhepunkte zurück und kann nun mit einem Gefühl der Erleichterung sowie großer Zufriedenheit in das letzte Spiel der Bundesliga gehen.

Die Qualifikation für die prestigeträchtige Champions League ist bereits unter Dach und Fach, was den Druck vom kommenden Samstag nimmt, doch den Ehrgeiz keineswegs mindert. Wenn die Sachsen am Samstag um 15.30 Uhr zum Saisonfinale in Freiburg antreten, geht es nicht mehr um den Verbleib in der Königsklasse, sondern um den sportlichen Abschluss einer beeindruckenden Spielzeit.

Die Reise in den Breisgau wird für die meisten Spieler zu einem Triumphzug, bei dem die Freude über den erreichten Erfolg im Vordergrund steht, während gleichzeitig der Blick bereits auf die kommenden Herausforderungen der nächsten Spielzeit gerichtet ist. Es ist ein Spiel, das theoretisch ohne großen Druck bestritten werden kann, doch im Profifußball gibt es kaum Partien, die völlig bedeutungslos sind, besonders wenn historische Marken in Reichweite liegen. Eine prominente Ausnahme in der Reisegruppe ist jedoch der Kapitän David Raum.

Der 28-jährige DFB-Star wird am Samstag nicht im Kader stehen und bleibt stattdessen zu Hause, um sich vollständig zu regenerieren. Trainer Ole Werner hat sich ganz bewusst dazu entschieden, seinem wichtigsten Führungsspieler eine Pause zu gönnen. Die Gründe hierfür sind vielfältig und liegen sowohl in der physischen als auch in der mentalen Belastung begründet.

Raum hat in den vergangenen Monaten ein enormes Pensum bewältigt, wobei er nicht nur auf dem Platz durch seine Leistungen überzeugte, sondern auch neben dem Platz eine tragende Rolle im Team einnahm. Zudem kämpfte er in den letzten Wochen mit hartnäckigen Leistenproblemen, die eine kontinuierliche Belastung riskant gemacht hätten. Angesichts der bevorstehenden Weltmeisterschaft ist es im Sinne des Spielers und der deutschen Nationalmannschaft, dass er nun die Gelegenheit nutzt, seinen Körper zu schonen und die Verletzungen vollständig auszuheilen.

Hätte es für die primären Saisonziele von RB Leipzig noch auf diesen Einsatz angekommen, wäre Raum zweifellos in der Startelf gestanden, doch die aktuelle Situation erlaubt es, die langfristige Gesundheit des Spielers über einen einzelnen Ligaeinsatz zu stellen. Trotz des Fehlens von Raum hat Trainer Ole Werner keine Intention, das Tempo zu drosseln. Im Gegenteil, er setzt auf die verbleibenden Nationalspieler und ambitionierten Kaderleute, um ein konkretes Ziel zu erreichen: das Knacken des bisherigen Punktrekords von RB Leipzig.

In der Bundesliga-Premieren-Saison 2016/17 erreichten die Sachsen 67 Zettel, eine Marke, die seitdem als Goldstandard gilt. Ein Sieg in Freiburg würde diesen Rekord übertreffen und die aktuelle Mannschaft als die erfolgreichste in der Geschichte des Vereins krönen. Werner betont, dass er die Aufstellung so wählen werde, dass die Gewinnchance maximiert wird. Dabei setzt er auf eine bewährte Mischung aus taktischer Stabilität und frischem Elan.

Er möchte Spielern eine Chance geben, die in den letzten Wochen auf der Bank saßen und nun beweisen wollen, dass sie es wert sind, in der nächsten Saison eine größere Rolle zu spielen. Diese Dynamik aus etablierten Kräften und hungrigen Ergänzungsspielern soll den nötigen Schwung bringen, um die Partie im Breisgau erfolgreich zu beenden. Ein besonderes Augenmerk liegt bei der Personalplanung auf der Torhüterposition. Pete wird am Samstag zwischen den Pfosten stehen und damit einen emotionalen Abschluss seiner Saison finden.

Der Torwart hatte einen maßgeblichen Anteil am Erfolg der Mannschaft, musste jedoch aufgrund einer Verletzung vorzeitig aus dem Spielgeschehen ausscheiden. Für Ole Werner ist es ein wichtiges Signal an die Mannschaft und den Spieler selbst, ihm diesen letzten Einsatz zu ermöglichen. Pete gilt als einer der prägendsten Torhüter der letzten zehn Jahre in der Bundesliga und seine Erfahrung ist ein wertvolles Asset für das Team.

Der Trainer ist davon überzeugt, dass es durch seinen Einsatz keinen Qualitätsverlust gibt, sondern im Gegenteil eine zusätzliche Stabilität in die Defensive bringt. Es geht darum, die Saison mit Würde und Anerkennung für alle Beteiligten zu beenden, während man gleichzeitig die Weichen für die Zukunft stellt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass RB Leipzig an einem Wendepunkt steht. Die Sicherung des Champions-League-Platzes ist ein Meilenstein, der die internationale Relevanz des Vereins weiter festigt.

Die Entscheidung, David Raum zu schonen, zeigt eine moderne Herangehensweise im Belastungsmanagement, die sowohl individuelle Bedürfnisse als auch nationale Interessen berücksichtigt. Gleichzeitig bleibt der sportliche Ehrgeiz durch das Streben nach dem Punktrekord erhalten. Die Mannschaft wird versuchen, in Freiburg ein letztes Mal in dieser Konstellation zu glänzen, bevor die Sommerpause beginnt und die Vorbereitungen auf die Königsklasse starten.

Die Kombination aus taktischer Disziplin, dem Willen zum Erfolg und der Fürsorge für die wichtigsten Akteure macht die aktuelle Philosophie unter Ole Werner aus. Die Fans dürfen gespannt sein, ob die Sachsen tatsächlich Geschichte schreiben und den Rekord aus der ersten Saison übertreffen können





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