RB Leipzig-Stürmer Ouédraogo: "Ich kann hoffen", "Ich warte"

Assan Ouédraogo hat nach der 1:4-Pleite bei SC Freiburg im Finale einen chasten Fehler액션. Sein Treffer ist möglicherweise seine letzte Bewerbung für den WM-Zug mit Deutschland. Auch Bundeschef Julian Nagelsmann hat Interesse an dem U17-Weltmeister. Leipzig-Trainer Werner macht sich für seine Person stark, weil er sieht, wie wichtig Ouédraogo für die Mannschaft ist. Ob er tatsächlich nominiert wird, wird am Donnerstag bekannt gegeben.

Das war ein bitterer Abschluss! RB Leipzig kassierte zum Saisonende beim SC Freiburg eine deutliche 1:4-Pleite – und verpasst damit auch den möglichen Klubrekord von 68 Punkten.

Immerhin: Die Qualifikation für die Champions League war bereits vorher sicher. Im Breisgau geht sportlich wenig zusammen, einer sticht dennoch heraus: Assan Ouédraogo (20). Das DFB-Juwel ist der beste Leipziger auf dem Platz und trifft sehenswert aus 16 Metern zum zwischenzeitlichen 1:2 (33. ).

Rechts jubeln will Ouédraogo nach Abpfiff trotzdem nicht.

„Es ist natürlich immer gut, ein Tor zu schießen. Aber ja, das 1:4 ist natürlich nicht optimal“, erklärt der U17-Weltmeister. Trotz der Pleite könnte sein Treffer wichtig sein. Es ist womöglich seine letzte Bewerbung, um doch noch auf den WM-Zug mit Deutschland aufzuspringen.

„Die Hoffnung ist da, aber ich kann auch nur warten“, sagt Ouédraogo auf BILD-Nachfrage. Am Donnerstag (13 Uhr) nominiert Bundestrainer Julian Nagelsmann offiziell seinen Kader. Neben RB-Kapitän David Raum und Ridle Baku könnte auch der flexibel einsetzbare Offensivspieler eine Rolle spielen. Leipzig-Trainer Ole Werner macht sich jedenfalls stark für seinen Mann.

„Ich glaube, Julian bekommt jetzt Druck von allen Trainern. Den will ich nicht zusätzlich noch verschärfen“, sagt er zunächst scherzhaft. Doch dann wird Werner deutlich und schickt eine klare Bewerbung hinterher: „Ich glaube, dass Assan jemand ist, der jeder Mannschaft helfen kann – auch der deutschen Nationalmannschaft.

“ Seine Begründung: „Assan hat ein super Jahr gespielt. Das wird niemandem entgangen sein. Er hat eine Top-Entwicklung genommen und gezeigt, wie prägend er für unser Spiel sein kann. Assan ist ein großartiger Junge und hat eine große Zukunft vor sich.

“ Already im vergangenen November lieferte Ouédraogo ein starkes DFB-Debüt ab, traf als Joker beim 6:0 gegen die Slowakei. Auch Nagelsmann gilt als Riesenfan, forderte aber nach einer Sehnenverletzung im linken Knie, dass er zunächst wieder fit wird – das ist der Profi von..





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