RB Leipzig-Stürmer Romulo: 'Der Druck ist weg. Wir sind schon qualifiziert und haben Platz drei sicher. Das macht es deutlich einfacher'

Stürmer Romulo von RB Leipzig spricht über die einfachste Trainingswoche der Saison und die Qualifikation für die Champions League. Er betont, dass der Druck weg ist und dass sie bereits qualifiziert sind. Er hofft, dass sie noch Geschichte schreiben und mit 68 Punkten einen neuen Klubrekord aufstellen können.

Es ist die einfachste Trainingswoche der Saison! Vor dem Liga-Finale am Samstag (15.30 Uhr) in Freiburg haben die Stars von RB Leipzig die Qualifikation für die Champions League und damit ihr gestecktes Ziel schon erreicht.

Der Druck ist weg. Wir sind schon qualifiziert und haben Platz drei sicher. Das macht es deutlich einfacher, erklärt auch Stürmer Romulo (24) auf BILD-Nachfrage. Eine Kaffeefahrt in den Breisgau wird die Reise aber trotzdem nicht.

Der Brasilianer betont: Das Spiel ist sehr wichtig. Wir können noch Geschichte schreiben und mit 68 Punkten einen neuen Klubrekord aufstellen. Auf ihn ist ganz Europa heiß! Yan Diomande ist DER Senkrechtstarter der Bundesliga.

Für Romulo geht es auch persönlich noch um etwas. Wie der Angreifer am Donnerstag enthüllte, hat er auch noch eine Tor-Wette mit seiner Frau Isabela laufen. Nach bisher 29 Einsätzen steht er in seiner Premierensaison bei neun Toren. Aus seiner Sicht, zu wenig!

Ich muss schon noch ein paar Tore schießen, um zu gewinnen. Aber ein Spiel steht noch aus, vielleicht schaffe ich das noch, erklärt der 1,93-Meter-Mann. Wie viele Tore er in Freiburg konkret braucht, bleibt ein Familiengeheimnis. Klar dagegen ist, was passiert, wenn er seine Wette verliert: Dann muss ich meiner Frau ein schönes Geschenk machen, sagt Romulo lachend.

Dieser Wettbewerb für einen Brasilianer ist das Größte, erklärt Romulo glücklich. Und schiebt nach: Nachdem die Qualifikation feststand, bin ich in die Kabine gekommen und hatte schon mehrere Nachrichten meiner Familie auf dem Handy. Sie fragten, wann ich mein erstes Spiel haben werde, und kündigten an, Karten zu kaufen. Gegen wen Romulo und RB Leipzig dann spielen werden, steht am 27. August fest. Dann steigt die Auslosung zur Ligaphase





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