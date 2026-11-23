RB Leipzig nutzt seine tiefen Kaderstärke als strategisches Waffenstück. Mit neun Toren durch Joker dominiert der Klub die Bundesliga und sucht nun gegen Lens in der Champions League nach dem nächsten Sieg.

RB Leipzig hat eine beeindruckende Serie von vier aufeinanderfolgenden Bundesligasiegen hinter sich und dabei in diesem Zeitraum insgesamt 16 Tore erzielt. Diese Leistungssteigerung hat den Verein in der aktuellen Tabelle auf einen engen Abstand zum Tabellenführer gebracht, wobei nur ein Punkt zum FC Bayern und drei Zähler zu Spitzenreiter Borussia Dortmund fehlen. Die Fokus verschiebt sich nun am kommenden Dienstag auf das Champions-League-Spiel gegen RC Lens, das um 21 Uhr auf DAZN zu sehen sein wird und als entscheidender Faktor für die weiteren Ambitionen der Sachsen gilt.

Taktische Tiefe als strategisches Hauptmerkmal

Das Erfolgsgeheimnis des Vereins liegt derzeit in der außergewöhnlichen Effizienz seiner Auswechselspieler. Kein anderes Team der Bundesliga nutzt die Bank ähnlich gefährlich wie RB Leipzig. In der laufenden Saison haben die Joker bereits neun Treffer erzielt und acht weitere Tore vorbereitet. Diese statistischen Werte unterstreichen, wie stark der Verein von der Tiefe seines Kaders profitiert, insbesondere in Spielen, die zuvor eng verlaufen oder sogar bedrohlich für das Ergebnis waren.

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Diese Dynamik führt dazu, dass knappe Partien oft noch in regelrechte Schützenfeste umschlagen. Auch in der Champions League hat sich diese Strategie bereits bewährt, wo die eingewechselten Spieler bereits zwei Tore beigesteuert haben. Im Pokalwettbewerb gegen den SV Essingen sicherte ein Doppelpack von Christoph Baumgartner nach seiner Einwechslung den 2:1-Sieg und verdeutlichte die entscheidende Rolle der Reservekräfte.

Trainer Martin Demichelis und seine Rotation

Trainer Martin Demichelis, der 45-jährige Chefcoach, greift auf eine sogenannte Power-Bank zurück, wenn die Einsatzbereitschaft der Startelf nachlässt. In der jüngeren Begegnung gegen Union Berlin saßen namhafte Spieler wie Christopher Nkunku im Alter von 29 Jahren, Tidiam Gomis mit 20 Jahren und Rocco Reitz mit 24 Jahren auf der Bank. Alle drei verfügen über die Qualifikation, um in der Startelf zu stehen, was die Breite der Aufstellung eindrucksvoll demonstriert.

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Ein wesentlicher Vorteil dieser Taktik ist die häufige Rotation, die dafür sorgt, dass viele Spieler im Spielrhythmus bleiben. Dadurch vermeidet man Frustration bei den Akteuren, die nicht von Beginn an auf dem Platz stehen. Stattdessen werden die Bankspieler zu einem entscheidenden Faktor für den Sieg, da sie unheimlich viel Schwung in die Partie bringen, sobald sie ins Spiel kommen.

Christoph Baumgartner lobt die Gruppenstärke

Führungsspieler Christoph Baumgartner, der 27-jährige Österreicher, hebt diese Teamkultur besonders hervor. Er erklärt, dass die Homogenität der Gruppe einzigartig sei und alle Mitglieder an einem Strang ziehen. Dies spüre man im Alltag der Mannschaft deutlich. Baumgartner betont, dass diese Eigenschaft das Team extrem auszeichne, da bereits so viele Spiele von der Bank entschieden wurden.

Er beschreibt die Situation als brutale Qualität, die auf einer hervorragenden Gruppenstärke basiert. Zwar seien Spieler enttäuscht, wenn sie nicht direkt starten, doch ihre mentale Einstellung bleibt unverändert. Sie sind bereit, hereinzukommen und das Spiel zu wenden. Diese Einstellung spiegelt sich direkt in den positiven Ergebnissen wider und unterscheidet den Verein von anderen Teams.

Ausblick auf das Pflichtspiel gegen RC Lens

Nach der vierfach gewonnenen Liga-Serie ist eine ähnliche Performance in der Champions League unerlässlich. Nach vier Spielen verfügt der Klub über lediglich drei Punkte, was die Bedeutung des Heimspiels gegen RC Lens unterstreicht. Ein Sieg wird zur absoluten Pflicht, um die Chancen auf das Weiterkommen nicht zu gefährden.

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In diesem Kontext ist die Hilfe der Joker sehr willkommen. Die Kombination aus taktischer Flexibilität, tiefen Kaderreserven und der positiven Mentalität der Bankspieler bietet RB Leipzig die notwendigen Werkzeuge, um auch unter europäischen Bedingungen erfolgreich zu sein. Die kommenden Spiele werden zeigen, ob diese Strategie den Weg zu weiteren Titeln ebnet.