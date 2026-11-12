RB Leipzig Training: Kompromiss spart Wald am Cottaweg

RB Leipzig und die Stadt Leipzig einigten sich: Der Wald am Cottaweg bleibt erhalten. Der Verein erhält neue Trainingsflächen durch eine Verlegung der Kleinmesse bis 2037.

Der langwierige Konflikt zwischen RB Leipzig und der Stadtverwaltung um die Erweiterung der Sports tätte endete erfolgreich, ohne dass Bäume gefällt werden müssen. Die Stadt Leipzig und der Bundesligist haben eine umfassende Einigung erzielt, die sowohl die Erweiterungsbedürfnisse des Vereins als auch die Umweltschutzinteressen der Bürger berücksichtigt. Ein zentrales Versprechen war dabei der Erhalt der grünen Fläche westlich des Festplatzes am Cottaweg, die nun definitiv als Wald geschützt bleibt.

Kompromiss sichert Trainingsflächen für RB Leipzig

Die Lösung des Problems basiert auf einer strategischen Umgestaltung der vorhandenen Infrastruktur in der Region. RB Leipzig erhält nun dringend benötigten Raum für seine sportlichen Aktivitäten, indem die Fläche der Kleinmesse zukünftig auf eine Größe von rund 2,1 Hektar reduziert wird. Diese Verkleinerung ermöglicht es dem Verein, zunächst Platz für zwei zusätzliche Fußballfelder zu schaffen, die direkt an das bestehende Trainingszentrum angrenzen.

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Diese Anordnung stellt eine temporäre, aber langfristige Lösung dar. Bis zum Jahr 2037 darf die Kleinmesse weiterhin am Cottaweg stattfinden. Spätestens ab diesem Zeitpunkt ist geplant, dass RB Leipzig das gesamte Festgelände übernimmt, um den Trainingsbetrieb dort vollständig zu integrieren. Damit ist ein stabiler Rahmen für die weitere Entwicklung des Vereins geschaffen.

Bürgerproteste und politische Kehrtwende am Cottaweg

Hinter diesem Ergebnis stehen monatelange Auseinandersetzungen und massiver Widerstand aus der Bevölkerung. Noch im Sommer plante die Stadt Leipzig vor, RB Leipzig eine Fläche von bis zu 57.000 Quadratmetern westlich des Festplatzes anzubieten. Auf diesem Areal, auf dem vor mehr als drei Jahrzehnten noch Kleingärten existierten, hatte sich inzwischen ein kleiner Wald entwickelt, der nun gerodet werden sollte.

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Diese Pläne stießen auf heftige Kritik. Umweltverbände und lokale Initiativen organisierten Demonstrationen am Cottaweg und forderten konsequent den Erhalt des Biotops. Auch im Stadtrat gab es starken Gegenwind gegen das ursprüngliche Konzept, was schließlich zur politischen Kehrtwende führte. Die Entscheidung zum Waldschutz zeigt, dass die Interessen der Bürgerschaft in diesem Verfahren ernst genommen wurden.

Künftige Standorte und offene Fragen zur Kleinmesse

Mit der Reduzierung der Messefläche muss ein neuer Standort für die Veranstaltung gesucht werden. Als möglicher Ersatz wird aktuell die Festwiese vor dem Stadion geprüft. Dieser Vorschlag birgt jedoch noch Herausforderungen, die vor der finalen Umsetzung geklärt werden müssen. Hierzu zählen insbesondere Fragen zum Denkmalschutz, der Finanzierung sowie des Lärmschutzes für die Anwohner.

Die Prüfung dieses alternativen Standorts ist ein wichtiger Teil des Gesamtkonzepts, um den Messebetrieb ohne Unterbrechung aufrechtzuerhalten, während das aktuelle Areal für den Sport umgenutzt wird. Die Stadtverwaltung arbeitet daran, diese technischen und rechtlichen Hürden so schnell wie möglich auszuräumen, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

Stimmen der Entscheidungsträger zur Einigung

Die Beteiligten zeigen sich mit dem Ergebnis zufrieden. Sportbürgermeister Heiko Rosenthal betonte die Bedeutung der gemeinsamen Arbeit mit RB Leipzig und der engagierten Bürgerschaft. Er fügte hinzu, dass sie mit dieser Lösung den berechtigten Umweltinteressen der Bevölkerung Rechnung getragen und gleichzeitig eine faire Grundlage für den Sportverein geschaffen hätten.

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Johann Plenge, Geschäftsführer bei RB Leipzig, hob die Bedeutung dieser Vereinbarung für die Zukunft der Akademie hervor. Er erklärte, dass dieser Schritt essentiell sei, um die Akademie am etablierten Standort verlässlich weiterzuentwickeln. Der Verein sei nun in der Lage, künftige bestmögliche Trainings- und Entwicklungsbedingungen für seine Spieler zu bieten, was die sportliche Zukunftssicherheit stärkt.

Nächste Schritte und Genehmigungspflicht

Trotz der gefundenen Einigung ist der Prozess noch nicht vollständig abgeschlossen. Die rechtliche und politische Verankerung des Kompromisses erfordert noch einen formellen Akt. Der Stadtrat muss den neuen Plänen noch offiziell zustimmen, bevor die beschriebenen Maßnahmen umgesetzt werden dürfen.

Dieser letzte Schritt ist notwendig, um die rechtliche Grundlage für die Verkleinerung der Kleinmesse und die Umwidmung der Flächen zu schaffen. Nach der Zustimmung des Stadtrats können die Vorbereitungen für den Bau der zwei zusätzlichen Felder sowie die Planung des neuen Messestandorts vor dem Stadion vorangetrieben werden.