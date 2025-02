RB Leipzig trennt sich im Kampf um die Champions League mit 0:0 von Augsburg

RB Leipzig musste am 22. Spieltag des Fußball-Bundesligas ein 0:0 gegen den FCA Augsburg hinnehmen und den nächsten Rückschlag im Kampf um die Champions-League-Ränge verkraften. In den letzten sechs Ligaspielen gelang den Sachsen lediglich ein Sieg, ein Ergebnis, das für die Königsklassen-Ambitionen nicht ausreichend ist.

RB Leipzig musste am 22. Spieltag des Fußball - Bundesliga s ein 0:0 gegen den FCA Augsburg hinnehmen und den nächsten Rückschlag im Kampf um die Champions-League-Ränge verkraften. In den letzten sechs Ligaspielen gelangen den Sachsen lediglich ein Sieg, ein Ergebnis, das für die Königsklassen-Ambitionen nicht ausreichend ist. Gegen den FCA, der zum sechsten Mal in Folge in der Liga ungeschlagen blieb, boten sich die Sachsen erneut harmlos.

Die Leipziger dominierten zwar die Spielkontrolle, konnten aber die kompakte Augsburger Defensive nicht überwinden. Christoph Baumgartner, der den verletzten Antonio Nusa ersetzte, kam zu ersten Chancen, doch die Leipziger fanden zu selten die Lücken. Auch Augsburg konnte sich nicht wirklich offensiv durchsetzen, obwohl die Hausherren vor allem über die Flügel immer wieder nach Chancen suchten. Die erste Halbzeit blieb insgesamt ereignisarmt. In der zweiten Halbzeit blieben die beiden Teams weiterhin harmlos. Auch wenn RB mit Xavi Simons und Christoph Baumgartner zu einigen Abschlüssen kam, konnten diese die Augsburger Torhüter nicht ernsthaft in Gefahr bringen. Augsburg blieb zwar offensiv bemüht, konnte aber ebenfalls keine wirklichen Großchancen kreieren. Die beste Gelegenheit im gesamten Spiel vergab Frank Onyeka für den FCA (81.), der freistehend vor dem Tor abschloss. Am Ende des Spiels köpfte Kosta Nedeljkovic für Leipzig sogar noch an die Querlatte (90.+3)





SPIEGEL_Sport / 🏆 45. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Fußball Champions League RB Leipzig FCA Augsburg Bundesliga

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Deutschland steht vor einem regnerischen Mittwoch, FC Bayern im Champions-League-KampfDer weiße Winter verabschiedet sich langsam aus Deutschland, hinterlässt aber ein ungemütliches Wetter mit Regen und Glatteis. Der FC Bayern benötigt zwei Siege in den beiden verbleibenden Champions-League-Spielen, um sich direkt für das Achtelfinale zu qualifizieren. Bundeskanzler Scholz trifft sich mit Frankreichs Präsident Macron zum Arbeitsessen im Élysée-Palast.

Weiterlesen »

FC Bayern muss sich im Kampf um den Champions-League-Achtelfinaleinzug mit Play-offs begnügenDer FC Bayern München erlitt eine herbe Niederlage bei Feyenoord Rotterdam (0:3) und droht nach der dritten Pleite in der Königsklasse die Teilnahme an den ungestützten Play-offs im Februar. Zudem ist Alphonso Davies erneut verletzt ausfallen.

Weiterlesen »

RB Leipzig gegen Sporting Lissabon: Abschied aus der Champions League?RB Leipzig empfängt am Mittwochabend Sporting Lissabon in der Champions League. Die Sachsen sind bereits ausgeschieden und wollen mit einem Heimsieg aus der Königsklasse verabschieden.

Weiterlesen »

RB Leipzig feiert ersten Sieg in der Champions League gegen Sporting LissabonRB Leipzig holte im siebten Anlauf endlich den ersten Sieg in der reformierten Champions League. Die Sachsen besiegten Sporting Lissabon mit 2:1 und sorgten für Aufatmen beim Trainer Marco Rose, der zuletzt stark in der Kritik stand. Die Partie war sportlich nicht von großer Bedeutung, da beide Mannschaften bereits ausgeschieden waren. Trotzdem bot das Spiel einige Höhepunkte und unterhaltsame Momente.

Weiterlesen »

RB Leipzig feiert ersten Champions-League-Sieg gegen Sporting LissabonRB Leipzig hat im siebten Anlauf endlich seinen ersten Sieg in der reformierten Champions League gefeiert. Die Sachsen besiegten Sporting Lissabon mit 2:1 und sorgten bei Trainer Marco Rose für Erleichterung.

Weiterlesen »

RB Leipzig holt ersten Champions-League-Sieg gegen Sporting LissabonRB Leipzig hat mit einem 2:1-Sieg gegen Sporting Lissabon in der UEFA Champions League die erste Saison-Punkte geholt. Der Sieg ist verdient. RB Leipzig spielte keine Sterne vom Himmel, war aber stetig torgefährlich und ließ kaum Torchancen zu.

Weiterlesen »