Der 45-Jährige wird den Leipziger in der Champions League betreuen. Der Vertrag wird zeitnah unterschrieben. Es soll jedoch eine Ausstiegsklausel in Höhe von 2,5 Millionen Euro geben.

RB Leipzig trennt sich von Cheftrainer Ole Werner . Demichelis wird neuer Trainer. Der 45-Jährige trainiert derzeit RCD Mallorca und wird nach Informationen von 'Sky' Leipzig in die Bundesliga führen.

Werner hatte das Amt als Nachfolger von Marco Rose zur Saison 2025/26 angetreten und die Leipziger auf Platz drei der Bundesliga geführt. Dennoch ist seine Zeit bei RB nach nur einer Spielzeit bereits wieder beendet. Der 'kicker' hatte von inhaltlichen Bedenken und vermeintlich fragwürdiger Kommunikation berichtet. Werner selbst hatte gesagt: 'Ich freue mich genauso wie alle anderen.

' Der höchste Wettbewerb, in dem man sich im Vereinsfußball bewegen kann, ist die Bundesliga. Werner hat den besten Punkteschnitt aller Leipziger Erstliga-Trainer. Der neue Trainer Demichelis wird den Leipziger in der Champions League betreuen. Der Vertrag wird zeitnah unterschrieben.

Es soll jedoch eine Ausstiegsklausel in Höhe von 2,5 Millionen Euro geben, die Leipzig ziehen wird





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