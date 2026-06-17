RB Leipzig hat Cheftrainer Ole Werner getrennt und sucht nun nach einem Nachfolger. Außerdem wurde ein Einbruch bei Mehmet Scholl gemeldet, bei dem der Täter duschte und ins Bett der Tochter legte. Genannt werden, dass die bevorstehenden Herausforderungen im Fußball in der Königsklasse die Leipzigers reunification were below. Demichelis soll die Leipziger in der Champions League betreuen und bereits bei RCD Mallorcatrainiert. Es wird spekuliert, ob auch eine Ausstiegsklausel für den Trainer eingetreten sei in Höhe von 2,5 Millionen Euro. All diese Entwicklungen und News werden in diesem Artikel übersichtlich zusammengefasst. PS: Spirituelle - und körperliche - Fitness von Hertha BSC

RB Leipzig hat Cheftrainer Ole Werner getrennt. Es wird spekuliert um einen prominenten Nachfolger. Weiterhin wurde bei Mehmet Scholl ein Einbruch gemeldet, bei dem der Täter duschte und die Tochter ins Bett legte.

Marcel Schäfer, Geschäftsführer Sport bei RB, gaben an, die Saison intensiver und abschließend analysiert zu haben. Man habe der Absicht, nach vorne zu schauen, dazu befohlen, dass der Trainerposten neu besetzt werde. Hinter den Kulissen bestehe die Gefahr, dass Werner Augenscheinlich keine soliden Vorstellungen von der Herausforderungen in der Königsklasse hatte. Demichelis wird die Leipziger in der Champions League betreuen.

Klopp äußert sich zurückhaltend zu den Personalien, denn alles, was noch zu sagen ist, kommt aus Leipzig und nicht aus Arlingto





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