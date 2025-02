RB Leipzig trennt sich von Trainer Marco Rose

Nach dem 0:0 gegen Augsburg hat RB Leipzig Trainer Marco Rose entlassen. Die Vereinsleitung bedankt sich bei Rose für seine Arbeit und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute. Der Co-Trainer Timo Scheider wird die Mannschaft interimistisch betreuen.

Der Fußball-Bundesligist RB Leipzig trennt sich nach dem 0:0 gegen Augsburg von Trainer Marco Rose . Die Entscheidung wurde nach einem Gespräch zwischen Rose und den Verantwortlichen des Vereins getroffen. Rose, der seit 2022 das Team trainiert, hatte in den letzten Monaten immer wieder Kritik einstecken müssen. Die Leistungen des Teams waren alles andere als konstant, und die Träume von einer Champions-League-Qualifikation schienen zunehmend in weite Ferne zu rücken.

Nach dem enttäuschenden Remis gegen Augsburg schien der Knoten endgültig geplatzt zu sein. Die Vereinsleitung um Oliver Mintzlaff und Max Eberl entschied sich daher, die Zusammenarbeit mit Rose zu beenden. Der Verein bedankt sich bei Rose für seine Arbeit und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute. Als Nachfolger soll der bisherige Co-Trainer, Timo Scheider, die Mannschaft bis zum Saisonende interimistisch betreuen. Die Suche nach einem neuen Cheftrainer wird in den kommenden Tagen intensiviert.Die Aussichten für Leipzig in der Bundesliga sind nun ungewiss. Die Mannschaft steht aktuell auf Platz sechs und droht die verpasste Champions-League-Qualifikation. In den letzten Spielen zeigte sich, dass die Leistungen nicht konstant sind und die Mannschaft in einem Aufwind steckt. Ob Scheider die Mannschaft neu motivieren und wieder auf Erfolgskurs bringen kann, bleibt abzuwarten. Die Fans des Vereins hoffen, dass der Wechsel an der Trainerposition den gewünschten Effekt erzielt und Leipzig die Saison noch erfolgreich abschließen kann.





