RB Leipzig trifft auf Mamelodi Sundowns in Südafrika

Die Spieler von RB Leipzig, einschließlich Benjamin Henrichs und Johan Bakayoko, haben sich mit den Fans von Mamelodi Sundowns angefreundet. Sie haben sogar mit den Fans von Mamelodi Sundowns gesungen und getanzt. Die Partie wird von Sky und Red Bull TV übertragen. Der RB-Abwehrchef Willi Orban freut sich auf die Kulisse und die Atmosphäre. Der RB-Coach Ralf Rangnick freut sich auf das Spiel und die Atmosphäre. Er denkt, dass das Spiel eine geile Erfahrung sein wird. Er möchte, dass die Spieler ein tolles Spiel haben, den Leuten etwas bieten und alle gut präsentieren. Er hat sich das Champions-League-Finale im Fernsehen angeschaut und hat ein paar Dinge per Video-Analyse vorbereitet.

Die Leipziger Benjamin Henrichs und Johan Bakayoko besuchten das Township Mamelodi, aus dem der afrikanische Kult-Klub Mamelodi Sundowns hervorging. Dort wurde gegrillt und mit den Anhängern des Gegners getanzt und gesungen.

Die Partie gegen den Vizemeister der abgelaufenen Saison in Südafrika steigt am Freitag um 20 Uhr im Lucas Moripe Stadium in Pretoria. Die Spieler von RB Leipzig, einschließlich Benjamin Henrichs und Johan Bakayoko, haben sich mit den Fans von Mamelodi Sundowns angefreundet. Sie haben sogar mit den Fans von Mamelodi Sundowns gesungen und getanzt. Die Partie wird von Sky und Red Bull TV übertragen.

Der RB-Abwehrchef Willi Orban freut sich auf die Kulisse und die Atmosphäre. Der RB-Coach Ralf Rangnick freut sich auf das Spiel und die Atmosphäre. Er denkt, dass das Spiel eine geile Erfahrung sein wird. Er möchte, dass die Spieler ein tolles Spiel haben, den Leuten etwas bieten und alle gut präsentieren.

Er hat sich das Champions-League-Finale im Fernsehen angeschaut und hat ein paar Dinge per Video-Analyse vorbereitet. Die Spieler von RB Leipzig sind bereit für das Spiel und die Atmosphäre in Südafrika





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