RB Leipzig und Brajan Gruda besiegen Augsburg mit 5:2

RB Leipzig feiert ein starkes Heimspiel mit 5:2 gegen Augsburg. Brajan Gruda glänzt mit zwei Vorlagen und dominiert das Spiel gegen den FC Augsburg klar.

RB Leipzig hat am Sonntagabend im heimischen Stadion ein überzeugendes 5:2 gegen den FC Augsburg erreicht. Das Match diente vor allem dazu, die Enttäuschung über die jüngste Champions-League-Niederlage gegen Manchester City zu verarbeiten. Die Rote Bullen zeigten eine dominante Leistung, bei der der junge Mittelfeldspieler Brajan Gruda mit zwei entscheidenden Vorlagen und herausragenden Einzelleistungen im Mittelpunkt stand.

Gruda dominiert das Mittelfeld klar

Brajan Gruda lieferte die überzeugendste Performance der Partie und erhielt dafür hohe Anerkennung. In der ersten Halbzeit gelang es dem 22-Jährigen, zehn von zwölf Dribblings erfolgreich abzuschließen. Zudem gewann er zehn seiner elf Zweikämpfe, was seine technische Überlegenheit und körperliche Präsenz im Zentrum unterstrich. Seine Präsenz störte die Abwehrstruktur des FC Augsburg nachhaltig.

Also read Leipzig: Nusa-Einsatz gegen Augsburg offen

Die ersten entscheidenden Momente folgten in der 34. Minute. Gruda umging mehrere Gegner im Tempogang und zirkelte den Ball präzise in die Mitte. Dort verwandelte der eigentlich als Außenstürmer agierende Benjamin Banzu das 1:1. Nur eine knappe Minute später sorgte Gruda erneut für Chaos bei den Gästeabwehrreihen. Sein Flankenball wurde von Christopher Nkunku per Kopfball zum 2:1 zwischen die Pfosten befördert.

Unfall für Orban und früher Führungsausbau

Der Spieltag begann für RB Leipzig mit einer bitteren Note. Willi Orban betrat das Feld in einer Trainingsjacke mit der Aufschrift 400 auf dem Rücken, um sein vierhundertstes Pflichtspiel zu feiern. Doch bereits nach 35 Sekunden verwirrte er sich bei einem langen Freistoß. Der Ball prallte unglücklich auf den Körper von Marcus Ivanovic, der die Abwehr verwirrt zurückließ. Tim Vandevoordt konnte den Ball noch abwehren, doch gegen den Rückschlag von Paul Kades war er machtlos. Das 0:1 durch Kades traf das Tor in der ersten Spielminute.

Advertisement

Unmittelbar vor der Pause sorgte Dominik Szoboszlai für eine emotionale Geste. Der Nationalspieler, der seit fünf Jahren nicht mehr für die Nationalmannschaft nominiert worden war, schoss einen Freistoß direkt an den Innenpfosten. Der Ball prallte ins Tor zum 3:1. Im Anschluss an die Feier tippte Szoboszlai mit dem Finger an seine Stirne, eine Geste, die als Gruß an den Trainer verstanden wurde.

Erneute Dominanz nach der Halbzeitpause

Die zweite Halbzeit startete mit noch größerer Effizienz für die Gastgeber. In der 60. Minute bereitete Szoboszlai den vierten Treffer vor. Der Pass ging steil auf Christopher Nkunku, der den Ball in den Fünfer ablegte. Romulo Lavia schob die Kugel sicher zum 4:1 ins Netz. Die Führung schien damit endgültig gesichert zu sein.

Champions League-Neuzugang Ousmane Diomande und Benjamin Sesko sorgten nicht für Tore, doch der Joker-Bonus fiel auf das Konto anderer Akteure. In der 66. Minute bediente Filip Nusa den Angreifer Christoph Baumgartner. Der Däne verwandelte flach zum 5:1. Kurz vor dem Abpfiff erzielte Ogundu in der 93. Minute noch ein Ehrenrettendes 5:2, doch die Grundstimmung des Abends blieb klar. Leipzig zeigte seine volle Kraft.

Auswirkungen auf die Tabelle und Stimmung

Das Ergebnis bedeutete eine wichtige psychologische Erleichterung für das Team. Der Frust über die 2:3-Niederlage gegen Manchester City wurde durch die fünf eigenen Tore abgebaut. RB Leipzig bleibt zu Hause nahezu ungeschlagen und festigt damit seine Position. Für den FC Augsburg hingegen bleibt die Suche nach dem ersten Ligasieg seit sieben Spielen ungeachtet weiter offen.

Advertisement

Brajan Gruda entwickelte sich zum Schlüsselfaktor des Spiels. Seine Fähigkeit, Räume zu schaffen und direkte Aktionen zu starten, zeigte, warum er im Umfeld als besonderer Talent angesehen wird. Die Kombination aus individuellem Können und taktischer Einordnung präsentierte die Offensive um Julian Nagelsmann in ihrer besten Form. Die Leistung untermauerte den Anspruch des Vereins, im nationalen und europäischen Wettbewerben eine Rolle zu spielen.