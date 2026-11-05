RB Leipzig verliert 2:3 bei Manchester City trotz früher Führung

RB Leipzig unterliegt Manchester City in der Champions League mit 2:3. Kritik an den Wechseln von Trainer Martin Demichelis. Nächster Gegner ist Augsburg.

RB Leipzig musste in der Champions League eine herbe Niederlage gegen Manchester City hinnehmen und verliert das Spiel mit 2:3. Trotz einer anfänglichen Führungsübernahme zeigte sich die Mannschaft bis zur 74. Minute wettbewerbsfähig, ehe strategische Entscheidungen von Trainer Martin Demichelis den Lauf der Begegnung änderten. Das Unheil nahm seinen Lauf vor der gesamten Führungsetage, zu der Red-Bull-Chef Oliver Mintzlaff sowie die Global-Chefs Roger Schmidt und Florian Scholz gehören. Die unglückliche Niederlage wirft nun Fragen zur künftigen Ausrichtung im europäischen Wettbewerb auf.

Strategische Fehler im Schlüsselmoment

Die Entscheidungsträger in der Vereinsführung waren Zeugen einer unnötigen 2:3-Pleite, die die Stimmung im Umfeld trübte. Trainer Martin Demichelis, 45 Jahre alt, traf in der 74. Minute bei einem 2:2-Stand eine taktische Wahl, die von außen schwer zu durchschauen war. Er führte einen Dreifachwechsel durch, um der Mannschaft frische Beine zu verschaffen und Kräfte zu sparen. Ausgewechselt wurden Mittelfeld-Chef Neil El Aynaoui sowie die Torschützen Antonio Nusa und Ridle Baku.

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Stattdessen kamen Benjamin Henrichs, Rocco Reitz und Nicolas Seiwald auf das Feld. Trainer Demichelis begründete die Maßnahme später damit, dass er die Spielerformen im Blick behalten habe. Ziel war es, defensive Stabilität zurückzugewinnen und der Struktur der eigenen Abwehr neuen Schwung zu verleihen. Doch genau diese Maßnahme entzog der Mannschaft im entscheidenden Moment die nötige Dynamik.

Intensive Kritik an den Wechseln

Die Fans reagierten schockiert und kritisierten den Coach für die taktische Wende. Sie warfen dem Trainer vor, der Mannschaft genau das genommen zu haben, was sie noch zur Führung brauchte: defensive Stabilität, Schwung und Struktur. Besonders der Auswechselvorgang der Torschützen stieß auf Unverständnis. Antonio Nusa habe selbst um die Auswechslung gebeten, erklärte Demichelis nach Abpfiff.

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Der Trainer führte muskuläre Probleme des Norwegers als Grund an. Demichelis betonte, dass Nusa ohne die sofortige Auswechslung sich schwerwiegend verletzt hätte. Er rechnete mit einem Ausfall von sechs Wochen. Nach aktuellem Stand droht Nusa jedoch kein Ausfall für das anstehende Spiel am Samstag gegen Augsburg. Die öffentliche Debatte über die richtige Timing-Strategie im Profifußball flammte erneut auf.

Verteidigung aus den eigenen Reihen

Christoph Baumgartner, 26 Jahre alt, stand seinem Coach zur Seite und dämpfte die Empörung in der Kabine. Er äußerte, dass die gesamte Trainer-Thematik persönlich etwas zu heiß gekocht werde. Baumgartner fragte rhetorisch, was ein Trainer in einer solchen Situation überhaupt machen könne. Sollte er nur einmal wechseln und zwei Wechsel verstreichen lassen, um später kritisiert zu werden?

Er betonte, dass Irgendwann die Wechsel gemacht werden müssten, um die Spieler zu schonen. Auch wenn man darüber streiten könne, ob nur zweimal gewechselt werden sollte, seien die herein gekommenen Spieler sehr lange im Spiel gewesen. Manchmal laufe es dann nicht optimal weiter, doch an den Wechseln habe es aus seiner Sicht nicht gelegen. Die Power der Mannschaft sei nicht primär an der Auswechslung gescheitert.

Ausblick auf das nächste Pflichtspiel

Die Champions League Vorrunde zeigt nach vier von acht Spielen ein klares Bild für die Leipziger. Die Niederlage bei Manchester City ist ein herber Dämpfer für die Ambitionen auf das Erreichen der K.-o.-Runde. Das Team muss sich nun schnell von der enttäuschenden Leistung erholen und den Fokus auf das Bundesliga-Spiel richten. Das nächste wichtige Match steht am Samstag gegen Augsburg an.

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Trainer Martin Demichelis muss nun beweisen, dass seine Taktik im Spiel gegen Augsburg aufgehen wird. Die Fans hoffen, dass die umstrittenen Wechsel keine langfristigen Folgen für das Vertrauen in die spielerische Struktur haben. RB Leipzig möchte die Fehler der europäischen Partie schnell vergessen machen und punkten, um in der deutschen Liga die eigenen Ziele zu verfolgen. Die Stimmung im Stadion bleibt angespannt, da die Erwartungen hoch sind.