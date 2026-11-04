RB Leipzig verliert 2:3 gegen Manchester City in der Champions League

RB Leipzig erleidet im heimischen Red Bull Arena die erste Saisonniederlage in der Champions League. Manchester City gewinnt dank Toren von Haaland und Fernandez mit 3:2. Der Druck auf Trainer Demichelis steigt.

RB Leipzig muss am Mittwochabend in der Champions League eine bittere 2:3-Niederlage gegen Manchester City hinnehmen. Das Team aus Sachsen liegt nach diesem Ergebnis im Rennen um die Playoffs unter enormem Druck. Nach drei Niederlagen in den letzten vier Spielen zeigt die sportliche Situation erste kritische Züge.

Ursprung der Pleite und aktuelle Tabellenlage

Die erste Saisonniederlage in der heimischen Red Bull Arena brach am Mittwochabend herein. Zuvor hatte das Team von Trainer Martín Demichelis fünf Heimpflichtspiele in Folge gewonnen. Die Partie endete mit einem 2:3-Ergebnis, wobei die Leipziger lange Zeit konkurrenzfähig wirkten.

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Trainer Martín Demichelis erklärte postwendend, es gäbe kein allgemeines Rezept, um den 26-jährigen Stürmer Erling Haaland aufzuhalten. Er betonte, dass der Angreifer einfach ein exzellenter Spieler sei. Dennoch sei es entscheidend, ihm so wenig Zeit wie möglich im eigenen Sechzehner zu gewähren.

Torverlauf und entscheidende Momente

Die Führung für Manchester City besorgte Castello Lukebe in der 37. Minute per Eigentor. Anschließend traf Enzo Fernandez in der 58. Minute, ehe Erling Haaland in der 78. Minute das 2:3 markierte. Für RB Leipzig sorgten Nicolas Baku in der 49. Minute und Antonio Nusa in der 61. Minute für die Anschlusstreffer und den vorübergehenden Ausgleich.

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Christoph Baumgartner gab nach langer Verletzungspause sein Comeback in der Startelf. Der Mittelfeldspieler zeigte sich trotz Distanzschüssen gefährlich. Trainer Martín Demichelis lobte die Leistung der Mannschaft, verwies aber darauf, dass man solche Spiele zu Hause cleverer hätte beenden müssen.

Auswirkungen auf die Playoff-Hoffnungen

Drei Punkte aus vier Spielen entsprechen nicht den Vorstellungen des Vereins. RB Leipzig steht nun vor der Aufgabe, gegen den RC Lens am 24. November um 21:00 Uhr einen Sieg Pflicht zu machen. Nur eine Niederlage aus vier Partien wäre noch akzeptabel für die Playoff-Qualifikation.

Die Abwehr um Castello Lukebe stand in der Schlussphase unter Druck. Die Konter von Manchester City nutzten die verbleibenden Räume. Antonio Nusa sorgte noch für Hoffnung, doch das Tor von Haaland beendete die Aufholjagd endgültig.