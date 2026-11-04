RB Leipzig verliert 2:3 gegen Manchester City trotz zweimaliger Aufholjagd

RB Leipzig unterliegt Manchester City in der Champions League mit 2:3. Nach zwei Führungsrückständen entscheidet Erling Haaland in der 78. Minute das Duell gegen Trainer Demichelis.

RB Leipzig erleidet in der UEFA Champions League eine knappe Niederlage gegen den englischen Rekordmeister Manchester City. Das Spiel endete mit einem Endergebnis von 2:3, nachdem die Gastgeber lange Zeit das Spiel im Griff hatten. Trotz zweimaliger Rückstände und harter Kämpfe reichte es am Ende nicht für den Heimsieg.

Eigentor und erste Führung durch City

Der unglücklichste Moment für die Gastgeber ereignete sich bereits in der 37. Minute. Nach einem scharfen Ball von O'Reilly rutschte Benjamin Henrichs oder ein anderer Defensivakteur weg und beförderte die Kugel ins eigene Netz. Das Eigentor sorgte für die 0:1-Führung von City. Vor dem Fehler hatte RB Leipzig gute Möglichkeiten durch Nusa in der 15., Raum in der 18. und Baumgartner in der 30. Minute.

Also read Champions League: RB Leipzig trifft auf Manchester City trotz persönlicher Verbindung der Trainer

Gruda und Nusa gleichen aus

Unmittelbar nach der Halbzeitpause fand RB Leipzig zurück ins Spiel. In der 49. Minute sorgte Baku für den Ausgleich, nachdem Gruda ihn auf der rechten Seite eingewechselt hatte. Baku zog nach vorne und flankte flach ins kurze Eck, während Torhüter Donnarumma auf die Flanke spekulierte. Drei Minuten später gaben sie den Vorsprung wieder ab, als Fernandez nach einer Flanke von Ndiaye zum 2:1 einkopfete. Haaland hatte zuvor in der 54. Minute eine freie Chance vor Vandevoordt genutzt, scheiterte aber.

Nusa stellt Unentschieden her

Nur drei Minuten nach der erneuten Führung von City stellte RB Leipzig das Unentschieden wieder her. Nusa wurde in die Tiefe geschickt und vollendete eiskalt flach ins rechte Eck zur 2:2-Endstand in der 61. Minute. In der gesamten ersten Halbzeit hatte Erling Haaland nur drei Ballkontakte. Der norwegische Stürmer kam mit 13 Toren in zwölf Pflichtspielen zum Einsatz und hatte RB im Jahr 2023 bereits einen Fünferpack beschert.

Advertisement

Haaland entscheidet das Duell

In der 78. Minute schlug dann der Mann aus, den Leipzig Stundenlang im Griff hatte. Anderson zog in den Strafraum und gab scharf nach innen. Orban grätschte vorbei, sodass Haaland mit seinem 13. Ballkontakt zum 3:2 einschob. Fast 80 Minuten lang hatte Leipzig den Super-Stürmer im Zaum, doch dann reichte eine einzige Chance für den entscheidenden Treffer.

Duell der Trainer

Das Spiel war auch ein persönliches Duell zwischen RB-Trainer Martin Demichelis und Enzo Maresca von Manchester City. Beide spielten einst gemeinsam für Málaga und ihre Familien sind eng befreundet. Die Kinder sind zusammen aufgewachsen, doch statt eines gemütlichen Familienabends gab es ein Champions-League-Spektakel, in dem City die Oberhand gewann.