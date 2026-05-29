Die RB Leipzig hat sich bei einem Freundschaftsspiel in Pretoria mit 3:1 geschlagen, aber der Abend war alles andere als gewöhnlich. Die Mamelodi Sundowns-Fans feierten ihre drei Tore nach dem 1:0 von Samba Konaté und tanzten und sangen 90 Minuten lang. Das Spiel war mehr eine Party als Fußball. Auch RB-Manager Marcel Schäfer tanzte in der Pause und traf seinen ehemaligen Bundesliga-Kollegen Delron Buckley.

Die RB Leipzig hat sich bei einem Freundschaftsspiel in Pretoria mit 1:3 geschlagen, aber der Abend war alles andere als gewöhnlich. Die Mamelodi Sundowns -Fans feierten ihre drei Tore nach dem 1:0 von Samba Konaté und tanzten und sangen 90 Minuten lang.

Das Spiel war mehr eine Party als Fußball. Auch RB-Manager Marcel Schäfer tanzte in der Pause und traf seinen ehemaligen Bundesliga-Kollegen Delron Buckley. Nach dem 1:3-Torschuss war Gulacsi enttäuscht, aber er sagte, sie hätten eine neue Fußball-Kultur kennengelernt und die Saison sei eine geile Erfahrung gewesen





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