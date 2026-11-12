RB Leipzig verliert Testspiel 4:5 gegen Mlada Boleslaw nach umstrittenem Fehler

RB Leipzig erleidet eine 4:5-Niederlage im Testspiel. Abwehrchef Maxime Estéve muss die Hose wechseln, was zum entscheidenden Gegentor führt. Sebastian Schuppan kommentiert die Situation kritisch.

Das Testspiel von RB Leipzig gegen den tschechischen Drittligisten Mlada Boleslaw endete mit einem denkbar wilden Resultat. Die Leipziger mussten sich am Sonntag mit 4:5 geschlagen geben, wobei die Partie durch einen kuriosen Vorfall im Abwehrzentrum geprägt war, der den weiteren Verlauf der Begegnung maßgeblich beeinflusste. Trainer Martin Demichelis sah dabei eine zweite Reihe auf dem Platz, da etliche Leistungsträger fehlten.

Der entscheidende Fehler und die Hose

Der Höhepunkt des Skandals ereignete sich in der 83. Spielminute, als der entscheidende Gegentreffer zum Endstand von 4:5 fiel. Der tschechische Spieler Jinoch nutzte die Situation aus, als RB Leipzig nur noch zu zehnt auf dem Rasen stand. Der Grund für die Unterzahl war ein unglückliches Missgeschick des Abwehrchefs Maxime Estéve. Seine Trainingshose war bei einem Zweikampf vorab gerissen, sodass er zur Seitenlinie musste, um sie zu wechseln. Während der Franzose in Unterhose am Spielfeldrand stand, geriet die RB-Abwehrordnung ins Wanken und kassierte das Tor.

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Estéves schwieriger Einstand

Die Probleme für Maxime Estéve begannen jedoch bereits deutlich früher in der Partie. Bereits bei der 1:2-Führung von Buryan (18.) spielte sich ein Fehlpass des Innenverteidigers in die Statistik ein. Doch Estéve zeigte Reaktion und glich in der 24. Minute per Kopf zum 2:2-Ausgleich aus. Sportchef Sebastian Schuppan äußerte sich dazu, dass der 24-Jährige gute Aktionen zeigte, aber auch Fehler machte, die er selbst kritisieren könnte. Als Neuzugang mit kleineren Verletzungen sei der 24-Jährige noch nicht im vollen Spielrhythmus.

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Schuppan fordert mehr Spielintelligenz

Sebastian Schuppan (40) zeigte sich nach dem Spiel verständnisvoll, aber auch kritisch hinsichtlich der Spielunterbrechung. Er wünschte sich vom Schiedsrichter vielleicht ein Warten auf Estéve, da der Vorfall so selten sei. In einem Freundschaftsspiel sei das kein Beinbruch, in einem Pflichtspiel wäre es jedoch fatal gewesen. Die Leipziger Abwehr wirkte durch die Abwesenheit von Stammspielern wie David Raum (28) und Castello Lukeba (23) unsortiert. Beide stammten aus der Belastungssteuerung bzw. waren nicht nominiert, sodass elf Nationalspieler fehlten und die zweite Reihe viel Spielzeit erhielt.

Angriff bleibt kühn trotz Niederlage

Während die Defensive kämpfte, präsentierte sich das offensive Spiel der Leipziger wie gewohnt effektiv. Neben Maxime Estéve trafen Romulo in der 12. Minute, Christopher Nkunku in der 34. Minute und Johan Bakayoko in der 64. Minute für das Team. Die individuelle Fehlerflut der Defensive konnte jedoch den Sieg der tschechischen Mannschaft nicht verhindern. Für Martin Demichelis (45) blieb es ein Lehrgang für die junge Abwehrreihe, die sich erst noch finden muss, bevor die Pflichtspiele beginnen.