RB Leipzig verschärft Dauerkartenregeln: 500 Fans verlierenTicket nach zu geringer Nutzung

RB Leipzig hat erneut Dauerkarten gekündigt, weil Inhaber die Mindestanzahl an Heimspielen nicht besuchten. Durch strenge Regeln und Anreize sank die No-Show-Rate auf einen historischen Tiefstand, während die Nachfrage nach Dauerkarten stark bleibt.

RB Leipzig setzt seinen Kampf gegen leere Plätze in der Red-Bull-Arena fort. Ein zentraler Bestandteil dieser Strategie ist eine festgelegte Mindestanzahl an Heimspielen, die mit einer Dauerkarte besucht werden müssen.

Nach eingehenden Prüfungen aller Härtefälle und Entschuldigungen für verpasste Spiele erhielten am Donnerstag 500 Menschen mit insgesamt 700 Dauerkarten die Kündigung von RB Leipzig, weil sie im vergangenen Jahr zu wenige Spiele im Stadion verfolgt hatten. In der vorherigen Saison waren es noch rund 2000 Fans, die ihre Dauerkarte aufgrund zu geringer Nutzung verloren. Der Verein betont, dass diese Maßnahmen wirken: Der prozentuale Anteil der Dauerkarteninhaber, die die Mindestbesuchszahl nicht erreichten, sank von zehn auf fünf Prozent.

Durch zusätzliche Instrumente wie eine Zweitmarktbörse, die Reduzierung von Dauerkarten, Bonifizierungen für häufige Nutzung und die strikte Mindestnutzung sei es gelungen, die No-Show-Rate, also die Quote ungenutzter Tickets, auf acht Prozent zu senken - den besten Wert in der zehnjährigen Bundesligageschichte von RB Leipzig. Im Schnittel kamen damit mehr als 40.000 Fans zu jedem Bundesliga-Heimspiel, und achtmal war die Red Bull Arena ausverkauft.

Gleichzeitig ist die Nachfrage nach Dauerkarten ungebrochen hoch: Für die kommende Saison gibt es bereits 4000 Interessenten auf der Warteliste, und der Verein plant, die Ticketkontingente für einzelne Spiele zu erhöhen, um der gestiegenen Nachfrage gerecht zu werden. Die Maßnahmen unterstreichen das Bestreben des Clubs, die Auslastung der Arena zu optimieren und ein lebendiges Stadionerlebnis zu gewährleisten





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