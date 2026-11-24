RBA-Vertreter Jacobs: Finanzierungsbedingungen in Australien restriktiv bei anziehender Inflation

Investing.com – Die Finanzierungsbedingungen in Australien sind nach einer Reihe von Zinserhöhungen restriktiv. Allerdings erschweren widersprüchliche Signale aus dem Immobilien- und Kreditmarkt eine genaue Beurteilung der vollen Wirkung der geldpolitischen Straffung, wie ein hochrangiger Vertreter der australischen Notenbank am Mittwoch in einer Rede darlegte.

David Jacobs, Leiter der Abteilung für Inlandsmärkte bei der RBA, erklärte, dass die höheren Kreditkosten spürbare Auswirkungen auf zinssensitive Bereiche der Wirtschaft zeigten – insbesondere auf den Immobiliensektor. Die Aussagen fielen zeitgleich mit einer erneuten Beschleunigung der Teuerung in Australien. Daten des Australian Bureau of Statistics zeigten am Mittwoch, dass dieDie RBA hat die Zinsen in diesem Jahr bereits fünfmal angehoben und den Leitzins damit auf 4,85 % geschleust, den höchsten Stand seit 18 Jahren.

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Laut Jacobs deuten Schätzungen darauf hin, dass der reale neutrale Zinssatz in Australien mittlerweile auf 0,5 % bis 1,5 % gestiegen ist, verglichen mit Null- oder Negativwerten vor der Pandemie. Eine weltweit anziehende Investitionsnachfrage könnte die neutralen Zinssätze weiter nach oben treiben und dadurch die restriktive Wirkung eines gegebenen Leitzinsniveaus mindern.

Jacobs mahnte zudem zur Vorsicht: Die wirtschaftlichen Folgen könnten sich verschärfen, sollte der Abschwung am Immobilienmarkt gravierender ausfallen als bisher erwartet, was sowohl die Konsumausgaben der privaten Haushalte als auch die Investitionen der Unternehmen belasten könnte. Besonders die Vergabe von Neukrediten an Immobilieninvestoren verzeichnete einen drastischen Einbruch, während Bauträger zugleich mit schwierigeren Vertriebsbedingungen sowie steigenden Finanzierungs- und Baukosten konfrontiert sind.

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Eine am Mittwoch separat publizierte Analyse des RBA-Mitarbeiterstabs ergab, dass rund drei Viertel der Hypothekennehmer ihre Ausgaben als Reaktion auf das gestiegene Zinsniveau eingeschränkt haben. Etwa ein Fünftel der Befragten gab an, mehr Arbeitsstunden zu leisten, während rund ein Drittel auf Ersparnisse zurückgriff, um die laufenden Lebenshaltungskosten zu bestreiten. Der nächste Zinsentscheid der RBA steht für den 7. und 8. Dezember an.

Am Markt wird überwiegend von einer Zinspause ausgegangen; die jüngsten Inflationsdaten halten die Möglichkeit weiterer Straffungsschritte jedoch weiterhin auf der Agenda. Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Nutzungsbedingungen. Die Kurse von Kryptowährungen unterliegen extremen Schwankungen und können durch externe Einflüsse wie finanzielle, regulatorische oder politische Ereignisse beeinflusst werden.

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