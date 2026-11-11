Der Rundfunk Berlin-Brandenburg richtet am 13. November 2016 zwei Sendungen zu Helga Hahnemann aus, um ihren 35. Todestag zu gedenken und ihr musikalisches Erbe zu würdigen.

Der Rundfunk Berlin-Brandenburg hatte am 13. November 2016 zwei Sendungen in Aussicht gestellt, um den 35. Todestag der ehemaligen DDR‑Sängerin und Kabarettistin Helga Hahnemann zu feiern. Der Beitrag bestätigte, dass die Programme an diesem Abend aufgrund der Erinnerung an die "Goldene Henne" sorgfältig ausgewählt wurden.

Programmgestaltung zum 35. Jubeltag

Die erste Sendung startete um 22:15 Uhr mit dem Titel "Die 30 schönsten Hits von Helga Hahnemann". Darunter waren Klassiker wie "Jetzt kommt dein Süßer" und "Berlin, du bist die Größte". Der Rundfunk bot ein umfassendes Rückblick‑Programm, das die 30 Stücken nach chronologischer Reihenfolge präsentiert.

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Um 23:45 Uhr folgte die Dokumentation "Helga Hahnemann - Die Henne". In dieser Show beteiligten sich ehemalige Kollegen und Bekannte der Künstlerin, die Details ihres Privatlebens preisgaben. Der Moderator erläuterte, dass Helga Hahnemann nur wenige Wochen nach ihrem letzten Auftritt, am 20. November 1991, im Alter von 54 Jahren an Krebs verstarb.

Der Goldene Henne - Erinnerungsprojekt seit 1995

Seit 1995 vergibt der MDR jährlich den Publikums- und Medienpreis "Goldene Henne". Die Namenswahl soll an die außerordentliche Karriere der jungen Anrainerin erinnern, die aufgrund ihrer Vielseitigkeit im wiedervereinten Deutschland zu einem Star wurde. Die Auszeichnung versteht sich als Hommage an die Künstlerinnen und Künstler der DDR, die ihr Talent weit über die Grenzen hinweg genutzt haben.

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Helga Hahnemanns Platz im DDR‑Unterhaltungsrepertoire

In den 1980er‑Jahren war Helga Hahnemann eine feste Größe im DDR‑Fernsehen. Sie moderierte unter anderem die Show "Ein Kessel Buntes" und trat im Polizeiruf 110 als Gast auf. Ihr Humor und ihre markante Stimme machten sie besonders im Osten des Landes zu einer beliebten Persönlichkeit.

Seit ihrem Tod bleibt ihre Reichweite vor allem im Osten Deutschlands bestehen. Viele Zuschauer erinnern sich noch an ihr Auftreten und feiern weiterhin ihre Musik. Der RBB wollte mit dem Programm nicht nur das musikalische Werk ehren, sondern auch neue Generationen an ihre Geschichte anknüpfen lassen.

Ausblick - kommende Programme zum Erbe der Henne

Der RBB kündigte an, dass weitere Programm‑Highlights in den kommenden Monaten folgen werden. Dazu zählen musikspezifische Sonderausgaben und ein Experten‑Panel, das die Bedeutung von Helga Hahnemanns Musik für neue Künstl*innen diskutiert. Die MDR soll zudem einen Live‑Konzerthauptzyklus zur Hochzeitsfeier des 35. Todestages dieser klassischen DDR‑Schauspielerin organisieren.