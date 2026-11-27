Der RBB widmet zwei Sendungen an Regine Hildebrandt zum 25. Todestag. Die Autorin und Biologin war Sozialministerin in Brandenburg und starb 2001 an Brustkrebs. Ein tiefgreifender Blick auf ihr Leben und Wirken.

Der Rundfunk Berlin-Brandenburg hat sein Programm für den kommenden Freitag, den 27. November 2026, angepasst, um an die vor 25 Jahren verstorbene Sozialpolitikerin Regine Hildebrandt zu gedenken. Die beliebte Politikerin, die während ihrer Amtszeit als Ministerin in Brandenburg für ihre Empathie und ihre Kämpfe im politischen Alltag bekannt war, bleibt ein zentrales Symbol der brandenburgischen Geschichte. Der Sender plant, in zwei verschiedenen Formaten an ihr Andenken zu erinnern, wodurch sie auch im Jahr 2026 noch in den Medien präsent bleibt.

Biografische Eckdaten und politischer Werdegang

Regine Hildebrandt wurde im Jahr 1941 in Berlin geboren und absolvierte zunächst ein Studium der Biologie, das sie als Fachfrau in den Bereich der Medizin führte. Bis zur politischen Wende in der DDR arbeitete sie als Bereichsleiterin in der Zentralstelle für Diabetes und Stoffwechselkrankheiten in Berlin. Nach dem Zusammenbruch der DDR trat sie der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands bei und übernahm in der ersten brandenburgischen Landesregierung nach der Wiedervereinigung das Ressort für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen. Ihre Kombination aus fachlicher Kompetenz und einem offenen, oft streitbaren Auftreten machte sie zu einer der einflussreichsten Stimmen in der jungen Demokratie.

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Programmänderung und Ausstrahlung des Porträts

Die zentrale Gedenkveranstaltung des Senders findet am Freitag, den 27. November 2026, um 22:15 Uhr statt, wenn das spezielle Porträt mit dem Titel "Erinnerungen an eine Powerfrau - Regine Hildebrandt" im Programm startet. Dieser Beitrag dient als direkter Hinweis auf die Lebensleistung der ehemaligen Ministerin. Der Fokus liegt dabei nicht nur auf ihrer politischen Karriere, sondern auch auf ihrer Person als charismatische Persönlichkeit, die durch ihre Auftritte in verschiedenen Fernsehsendungen auch außerhalb der Landesgrenzen Brandenburgs einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurde. Die Entscheidung des Senders unterstreicht die anhaltende Relevanz ihrer Figuren in der deutschen Medienlandschaft.

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Personalisierte Erinnerungen und familiäre Einblicke

Im Anschluss an das Hauptporträt wird ein weiterer Beitrag ausgestrahlt, der vertiefte persönliche Einblicke in das Leben der Verstorbenen bietet. Hier kommt ihr Ehemann Jörg Hildebrandt ausführlich zu Wort und beschreibt das gemeinsame Familienleben in Ostberlin. Später zog die Familie in das brandenburgische Woltersdorf, wo die Hildebrandts in einem Mehrgenerationenhaus wohnten. Diese Wohnform war der ausdrückliche Wunsch von Regine Hildebrandt und wurde von ihr bis zu ihrem Lebensende aktiv gelebt, was einen wesentlichen Teil ihres Privatlebens und ihrer Werte widerspiegelt.

Tod und Andenken an die verstorbene Sozialpolitikerin

Regine Hildebrandt verstarb am 26. November 2001 im Alter von nur 60 Jahren an den Folgen von Brustkrebs. Ihr Tod schockierte die Öffentlichkeit und die Politik, da sie zu diesem Zeitpunkt noch sehr aktiv in ihren Funktionen war. Seitdem hat sich ihre Wirkung auf die gesellschaftliche Debatte in Brandenburg und darüber hinaus nicht abgeschwächt. Durch die strukturelle Einbettung der beiden Sendungen in das aktuelle Programm des Senders wird deutlich, dass ihre Figur weiterhin als Referenzpunkt für sozialpolitische Themen dient und ihre Biografie als Lehrbeispiel für Engagement und Zivilcourage gilt.