RBB-Intendantin Patricia Schlesinger vor Gericht: Untreuevorwürfe und prominente Unterstützung

Der Prozess gegen die ehemalige RBB-Intendantin Patricia Schlesinger wegen Untreue beginnt. Vorwürfe um Bonuszahlungen und Luxusausgaben sollen bis Juli 2027 geklärt werden.

Die ehemalige Intendantin des Rundfunk Berlin-Brandenburg, Patricia Schlesinger, steht seit vier Jahren nach ihrem Ausscheiden vom Chefsessel nun auf der Anklagebank. Die Generalstaatsanwaltschaft wirft ihr schwere Fälle von Untreue vor, wobei eine mögliche Gefängnisstrafe im Raum steht. Der langwierige Rechtsstreit über Bonuszahlungen, als unzulässig bewertete Luxusausgaben und den Umgang mit Gebührenmitteln wird voraussichtlich bis Juli 2027 andauern.

Anklageeröffnung und prominente Gäste

Am Dienstagmorgen erschien die 65-jährige Angeklagte betont gelassen und gut gelaunt im Landgericht. Bevor sie den holzvertäfelten Saal betrat, begrüßte sie ihre Unterstützerinnen und Unterstützer mit Kusshand und tauschte Worte mit ihren Anwälten aus. Während der mehr als einstündigen Verlesung der Anklageschrift wanderte ihr Blick immer wieder zu den Zuschauerreihen, wo sich drei prominente Namen der deutschen Medienlandschaft einfanden.

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Zu den anwesenden Gästen gehörten Claus Kleber, der 71-jährige langjährige Moderator des heute-journals, Hartmann von der Tann, der 83-jährige ehemalige ARD-Chefredakteur, sowie Nikolaus Brender, der 77-jährige Ex-Chefredakteur des ZDF. Von der Tann erklärte gegenüber der Bild-Zeitung, dass er mit Frau Schlesinger befreundet sei und glaube, es tue ihr gut, in dieser schwierigen Situation Menschen an seiner Seite zu wissen, die sie kennen und unterstützen.

Komplizierte Finanzvorwürfe und Prozesstermine

Der Kern der Anklage richtet sich gegen ein System, das laut Staatsanwaltschaft finanzielle Vorteile für die Angeklagten verschafft haben soll. Gemeinsam mit den Mitangeklagten Wolf-Dieter Wolf, Susann Lange und Hagen Brandstäter wird Patricia Schlesinger vorgeworfen, Kontrollinstanzen bewusst umgangen zu haben. Oberstaatsanwältin Kohlstedt-Mansouri führte aus, Schlesinger habe sich durch den Abschluss eigener Zielerreichungsvereinbarungen eine nicht unerhebliche Einnahmequelle verschaffen wollen.

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Gerichtssprecherin Lisa Jani begründete die hohe Anzahl von bereits terminierten Prozesstagen mit der Komplexität der Geldbeträge. Bei Fällen, die finanzielle Schäden betreffen, komme es oft auf jeden Cent an, was die Aufarbeitung erschwere. Im Fokus stehen dabei variable Vergütungen, bei denen der Verwaltungsrat des RBB möglicherweise übergangen wurde, sowie private Bewirtungen in der Wohnung von Schlesinger und eine Reise nach London mit ihrem Ehemann.

Scharfe Kritik der Verteidigung und politische Dimension

Die Verteidiger ließen beim Prozessauftakt keinen Zweifel daran, dass sie die Vorwürfe als unbegriffen ansehen. Der Anwalt Dr. Oliver Sahan griff die Generalstaatsanwaltschaft scharf an und sprach von einer jahrelangen Kampagne gegen seine Mandantin. Er betonte, die Vorwürfe seien zu Unrecht erhoben worden und Patricia Schlesinger habe den Auftrag erhalten, den Rundfunk zu modernisieren und verkrustete Strukturen aufzubrechen.

Laut Sahan sei der Kampf gegen dieses etablierte System ihr zum Verhängnis geworden. Am Ende ihrer Amtszeit sei sie zum Sündenbock für die allgemeinen Probleme des öffentlich-rechtlichen Rundfunks degradiert worden. Die Angeklagten selbst schwiegen zunächst zu den konkreten Anschuldigungen, während ihre Unterstützer umso deutlicher Position bezogen. Hartmann von der Tann bezeichnete Teile der Anklage als nicht gut fundiert.

Ausblick auf die nächsten Schritte im Verfahren

Nach vier Jahren öffentlicher Diskussion hat nun die juristische Aufarbeitung begonnen, die sich über einen längeren Zeitraum erstrecken wird. Insgesamt sind 56 Prozesstage fest eingeplant, um die komplexen finanziellen Verflechtungen und die Verantwortlichkeiten der einzelnen Akteure vollständig zu klären. Die Verteidigung bleibt überzeugt, dass Patricia Schlesinger unschuldig ist und die Maßnahmen zur Modernisierung des RBB gerechtfertigt waren.

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Für die Öffentlichkeit und die Medien bleibt abzuwarten, wie sich die Beweislage im Verlauf der kommenden Monate entwickelt. Besonders die Rolle der variablen Vergütungen und die Frage, ob der Verwaltungsrat tatsächlich systematisch umgangen wurde, werden zentrale Punkte der Verhandlungen sein. Bis zur endgültigen Entscheidung im Juli 2027 wird die Branche genau beobachten, welche Konsequenzen die Prozesselemente für das Vertrauen in die Führungsebene des Rundfunks haben werden.