RBB-Prozess beginnt: Patricia Schlesinger und Ex-Führungskräfte vor Gericht

Der Strafprozess gegen die frühere RBB-Intendantin Patricia Schlesinger hat begonnen. Sie und weitere Ex-Funktionäre werden der Untreue beschuldigt.

Der lang erwartete Strafprozess gegen die ehemalige Intendantin des Rundfunk Berlin-Brandenburg ( RBB), Patricia Schlesinger, hat seine offizielle Phase vor dem Landgericht Berlin aufgenommen. Das Verfahren steht im Zentrum der medialen Aufmerksamkeit, da neben ihr auch weitere hochrangige ehemalige Führungskräfte des ARD-Senders der öffentlichen Anklage ausgesetzt sind. Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin wirft den Angeklagten schwere Verfehlungen vor, die das Vermögen des öffentlich-rechtlichen Senders erheblich geschädigt haben sollen.

Prozessdauer und juristische Rahmenbedingungen

Das zuständige Gericht hat den zeitlichen Rahmen für das Verfahren bereits festgelegt und insgesamt 56 Prozesstage bis zum 29. Juni 2027 eingeplant. Diese lange Vorlaufzeit spiegelt die Komplexität der Fälle wider, die sich über mehrere Jahre erstrecken. Die Anklage wurde Ende 2025 nach einem umfangreichen und detailreichen Ermittlungsverfahren erhoben, das lange dauerte, bevor die formelle Klage vor dem Richter stand. Die Dauer der Ermittlungen deutet darauf hin, dass die Staatsanwaltschaft große Beweismengen und interne Dokumente sorgfältig geprüft hat, um die Vorwürfe der Untreue fundiert zu untermauern.

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Vorwürfe der Untreue und finanzielle Schäden

Der Kern der Anklage besteht in dem Vorwurf der Untreue gegenüber Patricia Schlesinger und weiteren leitenden Mitarbeitern des RBB. Ihnen wird vorgeworfen, zwischen Januar 2018 und Juli 2022 durch unterschiedlich große Beteiligungen das Vermögen des Senders geschädigt zu haben. Patricia Schlesinger sind dabei 26 einzelne Fälle zur Last gelegt worden, während die Anzahl der Vorwürfe für die Mitangeklagten deutlich geringer ausfällt. Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin begründet ihre Ermittlungen damit, dass Handlungen stattgefunden haben, die gegen die Treuepflicht gegenüber dem Eigentümer des Senders verstoßen und zu finanziellen Verlusten geführt haben.

Verteidigung kritisiert einseitige Ermittlungen

Die Verteidigung um Oliver Sahan hat die Arbeit der Staatsanwaltschaft scharf kritisiert und ihr mangelnde Objektivität vorgeworfen. Sahan erklärte nach eigenem Bekunden, dass entlastende Umstände in den Ermittlungen nicht berücksichtigt worden seien. Er sprach von einer gezielten Einseitigkeit, die nachhaltig staunen lasse, und betonte, dass zentrale Annahmen der Anklage auf bloßen Mutmaßungen und nicht auf bewiesenen Fakten beruhten. Die Anwälte wiesen die Vorwürfe entschieden zurück und kündigten an, im Prozess beweisen zu wollen, dass die Ex-Intendantin zu Unrecht beschuldigt werde. Patricia Schlesinger selbst wird sich zunächst nicht zum Verfahren äußern.

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Aktimeline und beteiligte Führungskräfte

Neben Patricia Schlesinger stehen drei weitere ehemalige Funktionäre der Anklage. Mitangeklagt sind Wolf-Dieter Wolf, der frühere Vorsitzende des Verwaltungsrates des RBB, der inzwischen 82 Jahre alt ist. Dazu gehört Hagen Brandstäter, der ehemalige Verwaltungsdirektor des Senders, der aktuell 67 Jahre jung ist. Ebenfalls betroffen ist die damalige Juristische Direktorin, die 54 Jahre alt ist. Alle Angeklagten sind sich in ihrer Haltung einig: Sie weisen die Vorwürfe kategorisch zurück. Oliver Sahan betonte im Gespräch mit der Presse, dass Frau Schlesinger alle ihre Entscheidungen als Intendantin ausschließlich an den Interessen des RBB ausgerichtet habe. Er führte weiter aus, dass es gut sei, dass nun die Klärung der Vorwürfe beginne, da dies Transparenz schaffe. Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt für alle Beschuldigten die grundlegende Unschuldsvermutung.

Öffentliches Interesse und mediale Begleitung

Der Prozessbeginn hat ein großes öffentliches Interesse geweckt, das sich auch an der Zahl der prominenten Prozessbeobachter zeigt. Zu den Anwesenden im Saal zählten mehrere bekannte Größen aus dem deutschen Fernsehsektor. Der frühere ZDF-Chefredakteur Nikolaus Brender und der Ex-ARD-Chefredakteur Hartmann von der Tann nahmen die Eröffnung der Verhandlung zur Kenntnis. Claus Kleber, langjähriger Moderator des ZDF-Magazins "heute journal", erklärte seine Teilnahme mit dem Hinweis, er wolle den Prozess als Freund und ehemaliger Kollege der Angeklagten begleiten. Diese Präsenz unterstreicht die Bedeutung, die der Fall im deutschen Medienbetrieb genießt und zeigt, dass die Ergebnisse des Prozesses weit über die reine interne Angelegenheit des RBB hinauswirken könnten.