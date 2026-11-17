Der Prozess vor dem Landgericht Berlin betrifft 1,7 Millionen Euro Schaden beim RBB. Patricia Schlesinger und Wolf-Dieter Wolf stehen wegen Untreue zur Anklage. Welche Rolle spielte die variable Vergütung?

Der Strafprozess vor dem Landgericht Berlin in Saal 700 hat am dritten Verhandlungstag neue Details zur Finanzpolitik des Rundfunk Berlin Brandenburg (RBB) offengelegt. Im Mittelpunkt stehen die ehemaligen Intendantin Patricia Schlesinger und der frühere Verwaltungsratschef Wolf-Dieter Wolf, denen gemeinsam 39 Fälle von Untreue vorgeworfen werden. Der Prozessbeginn erfolgte ursprünglich am 10. November 2026, wobei aktuell insgesamt 56 Verhandlungstage angesetzt sind, um die komplexen Vorwürfe zu klären.

Höhe der Gehälter und Vorwürfe

Patricia Schlesinger bezog während ihrer Amtszeit ein Jahresgehalt von 303.000 Euro. Hinzu kamen insgesamt 223.722 Euro als zusätzliche Vergütung für erreichte Zielvereinbarungen. Diese Zahlungen traten ein, während der Sender sich in einer Sparphase befand und Stellen abbauen musste. Der Verfahrensablauf konzentriert sich nun darauf, festzustellen, wer von diesen Zahlungen wusste und wer für die Kontrolle verantwortlich war.

Also read Schlesinger-Prozess: Gericht befragt ersten Zeugen in Verfahren um frühere RBB-Intendantin

Der konkrete finanzielle Schaden, der dem Vermögen des RBB zwischen Januar 2018 und Juli 2022 zugefügt worden sein soll, beläuft sich auf 1,7 Millionen Euro. Den Gerichtsakten zufolge trifft den Vorwurf der Untreue Patricia Schlesinger in 26 Einzelvorgängen. Gegen den 82-jährigen Wolf-Dieter Wolf wurden 13 Fälle der Untreue in die Anklageschrift aufgenommen.

Zeuge zur Geschichte des Vergütungssystems

Der erste Zeuge der Anklage war der ehemalige juristische Direktor des RBB, ein 69-jähriger Mann im Ruhestand. Er war von 2003 bis Ende 2016 bei dem Sender tätig und fungierte als zentraler Ansprechpartner für alle Rechtsfragen. Er war auch bei der Fusion des Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg (ORB) und des Senders Freies Berlin (SFB) beteiligt. Als das variable Vergütungssystem 2018 auf die Intendantin ausgeweitet wurde, war er bereits nicht mehr angestellt.

Advertisement

Der Zeuge betonte, dass er sich an den RBB nur mit der Erinnerung an einen bestehenden Einsparbedarf erinnere. Bis zum Jahr 2016 sei das Unternehmen jedoch in einer soliden finanziellen Verfassung gewesen. Das Modell der leistungsabhängigen Vergütung wurde bereits 2005 unter der damaligen Intendantin Dagmar Reim eingeführt. Ursprünglich war es nur für Hauptabteilungsleiter gedacht, wurde aber später auf weitere Hierarchieebenen ausgeweitet.

Position des Verwaltungsrats und rechtliche Prüfung

Eine zentrale Frage für das Gericht war, inwieweit der Verwaltungsrat von den individuellen Zahlungen Kenntnis hatte. Der ehemalige Jurist erklärte, dass er persönlich nie über Gehälter verhandelt habe und der Verwaltungsrat bei den Zielvereinbarungen nicht direkt eingebunden war. Allerdings stand der Abschluss der Verträge regelmäßig auf der Tagesordnung der Ratssitzungen, wobei in Vorgesprächen hohe Wahrscheinlichkeit für die Nennung genauer Beträge bestand.

Der Zeuge gab an, dass er zusammen mit der Personalchefin die rechtliche Zulässigkeit der außertariflichen Vergütungsverträge prüfte. Er sah dabei primär keine rechtlichen Hindernisse, sondern diskutierte eher strategische Aspekte. Als Verhandlungspartner für den Vertrag mit Patricia Schlesinger nannte er Wolf-Dieter Wolf. Ein Eintrag aus einer Sitzung am 11. Februar 2016 bestätigt, dass Wolf eine entsprechende Vollmacht zur Aushandlung erhielt.

Folgen und Verteidigungsstrategie

Die Verteidigung betonte nach der vierstündigen Befragung die Komplexität der rechtlichen Lage. Der Anwalt des früheren Verwaltungsdirektors argumentierte, dass moralische Bedenken die rechtliche Bewertung nicht automatisch determinieren. Es wurde vorgebracht, dass die Höhe der Zahlungen nicht dadurch unzulässig sei, dass an anderen Stellen des Unternehmens gespart werden musste. Das Budget für das variable System betrug insgesamt 350.000 Euro jährlich für 19 Personen. Der Fokus liegt nun darauf, die Verantwortungszuständigkeiten im Umgang mit diesen Mitteln eindeutig zuzuordnen.