Im RBB-Untreueprozess gibt ein ehemaliger Justiziar über variable Vergütungen aus. Die Anklage sieht 933.000 Euro ohne sachlichen Grund. Patricia Schlesinger erhielt rund 223.000 Euro. Der Prozess geht weiter.

Der Prozess wegen Untreue gegen die frühere Intendantin von Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) und drei weitere ehemalige Führungskräfte ist am dritten Verhandlungstag in eine entscheidende Phase eingetreten. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie leitende Angestellte des öffentlich-rechtlichen Senders bezahlt wurden und wer von einem umstrittenen System variabler Vergütungen profitierte. Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten vor, ohne die erforderliche Zustimmung des Verwaltungsrat es Gelder ausgeschüttet zu haben, was gegen die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit verstoßen soll.

Verlauf des variablen Vergütungssystems

Ein 69-jähriger Zeuge, der als früherer Justiziar des Senders fungierte, erklärte unter Eid, dass ein System für variable Vergütungen bereits vor der aktuellen Kontroverse existierte. Allerdings war dieses Instrument seiner Aussage nach lediglich für Hauptabteilungsleiter vorgesehen und nicht für Direktoren. Die Zielvereinbarungen wurden damals mit expliziter Zustimmung des Verwaltungsrates geschlossen, um die Leistung dieser Führungskräfte zu würdigen und finanzielle Anreize zu setzen. Die damals ausgezahlten Beträge waren vergleichsweise niedrig und beliefen sich jeweils nur auf ein paar tausend Euro im Jahr. Trotz dieser geringen Summen betonte der Zeuge, dass jede Anerkennung auf kleiner Ebene als solche zu werten sei.

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Die finanzielle Lage des Senders war zu dieser Zeit ein ständiges Thema, sodass Einsparungsgedanken stets im Hintergrund standen. Im aktuellen Verfahren wirft die Generalstaatsanwaltschaft Berlin den Angeklagten vor, ab dem Jahr 2019 ein System etabliert zu haben, das diese Kontrollmechanismen umging. Zwischen April 2019 und Juli 2022 sollen insgesamt rund 933.000 Euro an variablen Vergütungen an Führungskräfte geflossen sein. Die Anklage bewertet diese Zahlungen als ohne sachlichen Grund gewährte Leistungen, die bewusst unter Umgehung der Aufsichtsfunktion des Verwaltungsrates ausgezahlt wurden.

Positionen der Verteidigung und der Anklage

Die Verteidigung weist seit Prozessbeginn jegliche Vorwürfe zurück. Für die 65-jährige Ex-Intendantin Patricia Schlesinger beteuerte deren Rechtsanwalt, dass diese den RBB effizienter aufstellen und veraltete Strukturen brechen wollte. Die angeklagten Führungskräfte leugnen damit einhergehende strafbare Handlungen und argumentieren mit ihrer Managementpraxis. Die Anklageschrift hält dagegen fest, dass Schlesinger persönlich rund 223.000 Euro für erreichte Zielvereinbarungen erhalten habe. Dies wird als direkter Verstoß gegen das Gebot der Sparsamkeit interpretiert, da die Kontrollinstanzen bewusst nicht eingebunden wurden.

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Die Entwicklung der Gehälter von Patricia Schlesinger selbst bietet weitere Kontextfakten zum Verfahren. Sie wurde im April 2016 vom RBB-Rundfunkrat erstmals zur Intendantin des ARD-Senders gewählt. Zu diesem Zeitpunkt stieg sie mit einem Jahresgehalt von rund 261.000 Euro ein. Im Dienstvertrag war zusätzlich eine leistungsbezogene variable Vergütung festgeschrieben. Nach drei Jahren im Amt sollte das Gehalt auf Angemessenheit überprüft werden. Im Jahr 2021 stieg ihr Gehalt laut Angaben der Anklage auf rund 303.000 Euro an.

Auswirkungen und aktueller Prozessstand

Neben dem Kernthema der variablen Vergütungen thematisiert der Prozess auch andere Punkte wie Zulagen und private Abendessen bei der Ex-Intendantin. Patricia Schlesinger trat im Sommer 2022 von ihrem Amt zurück. Seit ihrer Entlassung laufen neben dem strafrechtlichen Verfahren auch Zivilverfahren über hohe Geldsummen, die jedoch außerhalb dieses Gerichtsverfahrens angesiedelt sind. Der Strafprozess gegen die vier Angeklagten hat zum Zeitpunkt der Berichterstattung noch nicht sein Ende erreicht. Das Gericht ist angewiesen, die Beweisaufgabe fortzusetzen und die Rechtmäßigkeit der früheren Managemententscheidungen bis ins Detail zu prüfen. Der Prozess soll am Donnerstag fortgesetzt werden, wobei weitere Zeithorizonte für die Urteilsfindung noch nicht veröffentlicht wurden.