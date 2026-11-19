Im Strafprozess gegen RBB-Intendantin Patricia Schlesinger geht es um unberechtigte Boni. Ein Berater bestätigt das variable System, das Gelder ohne Aufsichtsratszustimmung ausschüttete.

Der Strafprozess gegen die frühere Intendantin des Rundfunk Berlin-Brandenburg ( RBB), Patricia Schlesinger, sowie drei weitere Angeklagte setzt sich mit zentralen Fragen zur Finanzverwaltung fort. Im Mittelpunkt der Verhandlung steht die Kritik der Generalstaatsanwaltschaft Berlin, wonach das etablierte variable Vergütungssystem nicht der Leistung, sondern dem Streben nach maximaler Entlohnung diente. Die Anklage wirft den Angeklagten vor, rechtswidrige Bereicherungen durch ein Bonussystem erreicht zu haben, das ohne die erforderliche Genehmigung des Verwaltungsrates ausgezahlt wurde.

Entwicklung des umstrittenen Bonussystems

Am vierten Verhandlungstag gab ein Unternehmensberater als Zeuge aus, der an der Entwicklung des Konzepts beteiligt war. Die Beratungsgesellschaft, bei der der Zeuge angestellt ist, hatte in den Jahren 2017 und 2018 das nun angefochtene Modell für die Führungskräfte des RBB konzipiert. Der Experte bekräftigt, dass ein solches variables System eine gezielte Investition in die Leistungsfähigkeit der Mannschaft und damit des gesamten Senders darstellt. Solange vereinbarte Leistungsziele erfüllt wurden, sah das System die Auszahlung von Zuschlägen vor, was der Zeuge als sachgerechte Methode zur Motivation von Führungskräften ansieht.

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Finanzielle Dimensionen und Gehaltsentwicklung

Die finanzielle Tragweite des Systems wird durch konkrete Summen greifbar, die zwischen April 2019 und Juli 2022 flossen. Insgesamt beliefen sich die variablen Vergütungen auf rund 933.000 Euro. Die Anklage argumentiert, dass diese Zahlungen ohne einen sachlichen Grund erfolgten. Patricia Schlesinger selbst erhielt in diesem Zeitraum zusätzlich zu ihrem Grundgehalt rund 223.000 Euro. Bei ihrer ersten Wahl zur Intendantin durch den Rundfunkrat im April 2016 betrug ihr Jahresgehalt noch rund 261.000 Euro. Bis zum Jahr 2021 stieg dieses auf rund 303.000 Euro an, bevor sie im Sommer 2022 ihres Amtes enthoben wurde.

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Vorwürfe um Kontrolle und Aufsichtsratsumgehung

Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin macht den Angeklagten vor allem vor, sie hätten das System etabliert und dabei bewusst die Kontroll- und Aufsichtsfunktion des Verwaltungsrates umgangen. Die Gelder seien ohne die notwendige Zustimmung der Gremien gewährt worden, was als Missbrauch der Machtstellung gewertet wird. Ziel der Strukturänderung unter Patricia Schlesinger war es, die Vergütungsebene der Hauptabteilungsleiter mit vergleichsweise geringen Beträgen zu reformieren und diese hierarchisch auf die Ebene der Direktoren zu verlagern. Die Angeklagten weisen alle Vorwürfe der rechtswidrigen Bereicherung kategorisch zurück.

Verfahrensfortgang und rechtliche Einordnung

Die Verteidigung und der Zeuge argumentieren damit, dass leistungsorientierte Modelle notwendig sind, um den Sender wettbewerbsfähig zu halten. Der Prozess geht am kommenden Dienstag weiter, wobei die Fragen nach der Rechtmäßigkeit der Verwaltungsentscheidungen und der individuellen Schuld der Angeklagten weiter im Zentrum stehen. Die Bewertung, ob die Auszahlungen tatsächlich der Leistung dienten oder unberechtigte Bereicherung darstellten, wird die Jury nun prüfen müssen.