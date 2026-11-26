Ermittlungen gegen Alexander Schlesinger und ehemalige RBB-Vorstände zeigen, dass der Verwaltungsrat seit 2020 detaillierte Bezügeberichte mit Gehaltshöhe der Führungsebene einsehen konnte.

Der Prozess gegen den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Alexander Schlesinger und mehrere weitere ehemalige Führungskräfte des öffentlich-rechtlichen Senders Rundfunk Berlin-Brandenburg wird durch neue Ermittlungsergebnisse erheblich verschärft. Recherchen zeigen, dass die Mitglieder des Verwaltungsrat es nicht lediglich das umstrittene Bonussystem im Jahr 2018 genehmigt hatten, sondern zeitgleich über detaillierte finanzielle Einblicke in die Vergütungsstrukturen der Führungsebene verfügten. Dies widerspricht den bisherigen Argumenten, die auf mangelnde Transparenz oder unbekannte Gesamtkosten abzielten.

Detaillierte Einblicke in die Vergütungsstruktur

Der Verwaltungsrat des Rundfunk Berlin-Brandenburg erhielt demnach mindestens in den Jahren 2020 und 2021 uneingeschränkten Zugang zu vertraulichen sogenannten Bezügeberichten. Diese Dokumente enthalten exhaustive Aufstellungen sämtlicher Einkünfte der Geschäftsleitung sowie der Hauptabteilungsleiter. Darüber hinaus sind in diesen Berichten explizit Ruhegelder, Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen der Mitglieder des Rundfunkrates und des Verwaltungsrates selbst verzeichnet.

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Die Existenz dieser hochsensiblen Daten dokumentiert, dass der Verwaltungsrat über exakte Summen der Boni an die RBB-Führungskräfte informiert war. Es handelt sich dabei nicht um Schätzungen oder aggregierte Daten, sondern um die spezifischen Auszahlungen an die jeweiligen Individuen. Dieser Sachverhalt ist von zentraler Bedeutung, da er die Frage nach der Mitverantwortung und Kenntnisnahme der Aufsichtsorgane bei der Ausgestaltung und Abwicklung des umstrittenen Bonusmodells neu stellt.

Ursprung und Umfang der Geheimdokumente

Die Bezügeberichte sind untrennbar mit dem jährlichen Audit-Prozess verbunden. Diese Dokumente standen im direkten Zusammenhang mit den Beauftragungen von externen Wirtschaftsprüfern. Diese Prüfer hatten alljährlich den expliziten Auftrag erhalten, die Jahresabschlüsse des Rundfunk Berlin-Brandenburg zu prüfen.

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Die Erteilung dieses Auftrags erfolgte stets im Einvernehmen mit dem Rechnungshof von Berlin und dem Landesrechnungshof Brandenburg. Die Kontrollgremien des Bundeslandes Brandenburg und der Stadt Berlin waren somit in den Mechanismus der externen Revision einbezogen. Die Berichte dienten der Rechenschaftslegung gegenüber diesen staatlichen Aufsichtsorganen und der Öffentlichkeit, obwohl sie intern als vertraulich eingestuft waren.

Der Bezügebericht für das Geschäftsjahr 2020 umfasst allein 13 Seiten, zuzüglich der beigefügten Anlagen. Diese umfangreiche Dokumentation belegt die Tiefe der internen Buchführung und die Verfügbarkeit dieser Daten für die Gremien, die über die Vergütungshöhen zu entscheiden hatten. Die Existenz solcher detaillierten Aufstellungen macht es unwahrscheinlich, dass Entscheidungen über Bonuszahlungen im Verzicht auf Wissen über die tatsächlichen Kosten getroffen wurden.

Auswirkungen auf das Verfahren und die Verantwortung

Diese neuen Erkenntnisse beeinflussen die rechtliche Bewertung der Handlungen von Alexander Schlesinger und den weiteren Angeklagten. Wenn der Verwaltungsrat Zugang zu den Bezügen der Geschäftsführung hatte, kann die Verteidigungslinie, man habe die Größenordnung der Schäden nicht gekannt, an Glaubwürdigkeit verlieren. Die Dokumente zeigen, dass die Transparenz nach innen bestand, während nach außen möglicherweise andere Narrative gepflegt wurden.

Die Rolle des Landesrechnungshofs Brandenburg und des Rechnungshofs von Berlin rückt als potenzielle Instanz der Frühwarnung in den Fokus. Da sie den Prüfauftrag gemeinsam genehmigten, ist die Frage relevant, ob diese Gremien bei der Prüfung der Jahresabschlüsse und der damit verbundenen Bezügeberichte spezifische Unregelmäßigkeiten festgestellt oder diese ignoriert haben. Dies könnte die Verantwortungsbereiche über den Rundfunk Berlin-Brandenburg hinaus erweitern.

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Das Verfahren wird sich nun vermutlich stark auf die Auslegung dieser Bezügeberichte konzentrieren. Es gilt zu klären, inwieweit diese Dokumente bei den Sitzungen des Verwaltungsrates präsentiert und diskutiert wurden. Die Frage nach der konkreten Kenntnisnahme der Summen durch die einzelnen Ratsmitglieder wird eine entscheidende Rolle bei der Schuldfrage spielen. Die Beweislage verschiebt sich dadurch von der reinen Genehmigungshoheit hin zur aktiven Überwachung und möglichen Duldung der Finanzströme.