RBI-Gewinn steigt, Bayer und Fresenius mixed Q3 Ergebnisse

Die Raiffeisen Bank International meldet Gewinnplus, Bayer hebt Ziele an. Teamviewer und Fresenius Financial Care kämpfen mit Rückgängen.

Die Raiffeisen Bank International (RBI) hat ihren Gewinn im dritten Quartal deutlich gesteigert. Das Konzernergebnis kletterte um zehn Prozent auf 1,13 Milliarden Euro. Dies geht aus den am Dienstag vorgelegten Zahlen hervor. Michael Höllerer, der Chef der Bank, betonte die starke Performance. Er verwies auf drei erfolgreich abgeschlossene Quartale. Die RBI blickt positiv auf ihre strategischen Positionierungen in den Märkten.

Strategie und Wachstum der RBI

Michael Höllerer erklärte, dass das Kerngeschäft der Bank sehr erfolgreich verlaufe. Die Bank nutze ihre solide Position in attraktiven Märkten für weiteres Wachstum. Ein wichtiger Meilenstein war der Abschluss der Übernahme der rumänischen Garanti BBVA. Zudem meldete die Bank eine Annahmequote von 94,84 Prozent bei ihrem Übernahmeangebot für die Addiko Bank. Diese Transaktionen festigen die Marktposition des Instituts in der Region. Die strategischen Projekte verlaufen somit planmäßig.

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Finanziell zeigte sich der Zinsüberschuss stabil. Er legte in den ersten neun Monaten um sieben Prozent auf 3,35 Milliarden Euro zu. Der Provisionsüberschuss stieg ebenfalls, und zwar um zehn Prozent auf 1,62 Milliarden Euro. Für das Gesamtjahr prognostiziert die RBI einen Zinsüberschuss von über 4,5 Milliarden Euro. Die Eigenkapitalrendite (RoE) wird auf rund 13 Prozent geschätzt. Diese Werte bilden die Grundlage für die weitere Entwicklung des Instituts.

Bayer hebt Prognosen an

Der Pharmakonzern Bayer hat seine Jahresziele angehoben. Der bereinigte operative Gewinn (Ebitda) stieg im dritten Quartal um 6,9 Prozent auf 1,615 Milliarden Euro. Dies teilte das Leverkusener Unternehmen am Dienstag mit. Das starke Geschäft im Pharmabereich hat Schwächen in der Agrarsparte ausgeglichen. Der Vorstand sieht nun bessere Perspektiven für das laufende Geschäftsjahr. Die Erwartungen wurden von 9,6 bis 10,1 Milliarden Euro nach oben korrigiert.

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Bayer rechnet nun mit einem bereinigten operativen Gewinn von 9,8 bis 10,3 Milliarden Euro. Diese Anpassung spiegelt die aktuelle Marktlage wider. Die Unternehmen profitierten von der robusten Nachfrage im Pharmasegment. Die Agrarsparte blieb hingegen schwächer. Dennoch ermöglichte das Gesamtergebnis eine positive Neubewertung. Investoren reagierten auf die Ankündigung der Zielanhebung.

TeamViewer unter Druck

Das Softwarehaus TeamViewer kündigt weitere Schwierigkeiten an. Der Umsatz und Gewinn gingen im dritten Quartal zurück. Dies liegt vor allem an der Zurückhaltung bei Firmenkunden. Die Investitionsbereitschaft im B2B-Bereich ist gesunken. TeamViewer senkte daher die Gesamtjahresziele. Das Unternehmen rechnet nun mit einem Umsatzrückgang von ein bis zwei Prozent. Zuvor war ein Wachstum von bis zu drei Prozent prognostiziert worden.

Die Aktienreaktion auf die Nachricht war deutlich negativ. Die TeamViewer-Aktie brach vorbörslich um mehr als acht Prozent ein. Im Frankfurter Frühhandel fiel der Kurs sogar um mehr als zwölf Prozent. Im dritten Quartal schrumpften die Erlöse währungsbereinigt um 2,2 Prozent auf 184,5 Millionen Euro. Die wiederkehrenden Umsätze gingen um 0,6 Prozent auf 736,9 Millionen Euro zurück. Der bereinigte operative Gewinn fiel um zehn Prozent auf 78,9 Millionen Euro.

Fresenius Medical Care dämpft Erwartungen

Fresenius Medical Care (FMC) meldet einen deutlichen Gewinnrückgang. Das operative Ergebnis sank im dritten Quartal um 19 Prozent auf 384 Millionen Euro. Das Konzernergebnis brach um 42 Prozent auf 160 Millionen Euro ein. Als Gründe nannte der Konzern regulatorische Vorgaben und inflationsbedingte Kostensteigerungen. Zudem fielen Einmalkosten von 108 Millionen Euro für den Umbau des China-Geschäfts an.

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FMC hat seine Erwartungen für das Gesamtjahr gedämpft. Das operative Ergebnis werde 2026 voraussichtlich stagnieren. Es könnte auch um einen mittleren einstelligen Prozentwert zurückgehen. Bislang hatte FMC auch ein Wachstum in dieser Größenordnung für möglich gehalten. Der Umsatz stieg leicht um ein Prozent auf 4,94 Milliarden Euro. Die Margen leiden jedoch unter den genannten Faktoren.

Zalando und Geberit zeigen Erfolge

Der Online-Modehändler Zalando hat Umsatz und Gewinn gesteigert. Dies gelang vor allem dank eines robusten Firmenkundengeschäfts. Diese Sparte wuchs im dritten Quartal um 28 Prozent. Anna Dimitrova, die Finanzchefin des Unternehmens, betonte diesen Erfolg. Zalando bietet anderen Unternehmen Software und Logistik-Infrastruktur an. Das über die Plattform gehandelte Brutto-Warenvolumen (GMV) stieg um 7,5 Prozent auf 4,5 Milliarden Euro. Der Konzernumsatz wuchs um 5,1 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro.

Das bereinigte operative Ergebnis von Zalando lag bei 107 Millionen Euro. Dies entspricht einem Anstieg von 10,6 Prozent. Die Zahl der aktiven Kunden erreichte mit 63,2 Millionen einen Höchststand. Parallel dazu meldete der Sanitärtechnikkonzern Geberit Erfolge. Geberit legte in den ersten neun Monaten 2026 zu. Der Umsatz stieg währungsbereinigt um 5,7 Prozent auf 2,54 Milliarden Franken. Der Nettogewinn verbesserte sich um 7,1 Prozent auf 529 Millionen Franken. Treiber waren Preiserhöhungen und ein verbessertes Marktumfeld in Europa.