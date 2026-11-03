RBI Gewinnaufschwung, Bayer Ebitda-Boom und Teamviewer KursEinbruch

Die Raiffeisen Bank International steigert den Gewinn, Bayer übertrifft die Erwartungen durch Pharmageschäft, während Teamviewer und Fresenius Medical Care mit Schwierigkeiten kämpfen.

Die Raiffeisen Bank International (RBI) hat im dritten Quartal einen deutlichen Aufschwung im Kerngeschäft verzeichnet, wobei der Gewinn ohne das Russland-Geschäft weiter anstieg. Das Konzernergebnis kletterte in den ersten neun Monaten um zehn Prozent auf 1,13 Milliarden Euro. Bankchef Michael Höllerer betonte am Dienstag, dass das Unternehmen auf drei starke Quartale zurückblicken kann. Besonders die strategischen Projekte liefen erfolgreich ab, was die Position des Instituts in attraktiven Märkten weiter festigte.

Strategische Expansion und Zahlen

Ein zentraler Meilenstein war die erfolgreiche Übernahme der rumänischen Garanti BBVA. Parallel dazu wurde das Übernahmeangebot für die Addiko Bank mit einer Annahmequote von 94,84 Prozent abgeschlossen. Diese Mergers & Acquisitions-Strategie trägt Früchte, wie die finanziellen Kennzahlen belegen. Der Zinsüberschuss legte in den ersten neun Monaten um sieben Prozent auf 3,35 Milliarden Euro zu, während der Provisionsüberschuss um zehn Prozent auf 1,62 Milliarden Euro stieg.

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Die RBI treibt den Rückbau ihres Russland-Geschäfts konsequent voran. Seit Mitte 2022 wurden die Kredite an Kunden in Russland von 13,7 Milliarden Euro auf 2,2 Milliarden Euro reduziert. Trotz dieses Rückzugs erwartet das Institut für das Gesamtjahr einen Zinsüberschuss von über 4,5 Milliarden Euro. Die Eigenkapitalrendite (RoE) wird auf rund 13 Prozent geschätzt. Die Prognose für die harte Kernkapitalquote (CET1) liegt bei rund 14,5 Prozent zum Jahresende und berücksichtigt bereits die Effekte aus den geplanten Übernahmen.

Das Wachstum der Kundenkredite wird ohne Akquisitionen bei rund neun Prozent erwartet. Michael Höllerer erklärte, dass die RBI bestens aufgestellt sei, um weiter zu wachsen. Die solide Position in den verbleibenden Märkten ermögliche es dem Institut, seine strategischen Ziele zu erreichen. Die Zahlen zeigen, dass die Bank sich erfolgreich von den Belastungen des russischen Geschäfts erholt hat und nun Fokus auf das Kerngeschäft legt.

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Bayer Profit und Software Krisen

Während die RBI stabil wächst, verzeichnet Bayer im dritten Quartal einen überraschenden Aufschwung im Pharmabereich. Der bereinigte operative Gewinn (Ebitda) stieg von Juli bis September um 6,9 Prozent auf 1,615 Milliarden Euro. Das Leverkusener Unternehmen hob daraufhin seine Jahresziele an. Bayer rechnet nun mit einem bereinigten operativen Gewinn von 9,8 bis 10,3 Milliarden Euro. Die zuvor prognostizierten 9,6 bis 10,1 Milliarden Euro wurden somit übertroffen.

Das starke Pharmageschäft hat die Schwächen in der Agrarsparte kompensiert. Dies unterstreicht die Diversifizierung der Bayer AG als erfolgreiches Geschäftsmodell. Im Gegensatz dazu kämpft der Softwareanbieter Teamviewer mit erheblichen Herausforderungen. Die Investitionszurückhaltung der Firmenkunden drückt massiv auf die Umsätze. Teamviewer gab am Dienstag einen weiteren Umsatz- und Gewinnrückgang bekannt.

Das Softwarehaus senkte seine Gesamtjahresziele und rechnet nun mit einem Umsatzrückgang von ein bis zwei Prozent. Zuvor hatte das Unternehmen ein Wachstum von bis zu drei Prozent prognostiziert. Die Teamviewer-Aktien brachen daraufhin vorbörslich um mehr als acht Prozent ein. Im dritten Quartal schrumpften die Erlöse währungsbereinigt um 2,2 Prozent auf 184,5 Millionen Euro. Der bereinigte operative Gewinn fiel um zehn Prozent auf 78,9 Millionen Euro.

Gemischte Lage im Gesundheits- und Einzelhandel

Der Dialyseanbieter Fresenius Medical Care (FMC) hat seine Erwartungen für das Gesamtjahr gedämpft. Nach einem deutlichen Gewinnrückgang im dritten Quartal wird das operative Ergebnis für 2026 stagnieren oder um einen mittleren einstelligen Prozentwert zurückgehen. Das operative Ergebnis sank im Quartel um 19 Prozent auf 384 Millionen Euro. Unter dem Strich brach das Konzernergebnis um 42 Prozent auf 160 Millionen Euro ein.

Als Gründe nannte der Konzern regulatorische Vorgaben, inflationsbedingte Kostensteigerungen sowie Einmalkosten von 108 Millionen Euro für den Umbau des China-Geschäfts. Der Umsatz stieg jedoch leicht um ein Prozent auf 4,94 Milliarden Euro. Trotz des leichten Umsatzwachstums drücken die hohen Kosten und strukturellen Veränderungen auf die Profitabilität. FMC steht vor der Aufgabe, die Effizienz im bestehenden Geschäft zu steigern.

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Anders präsentiert sich der Online-Modehändler Zalando, der von einem robusten Firmenkundengeschäft profitiert. Die Sparte B2B wuchs im dritten Quartal um 28 Prozent. Anna Dimitrova, die Finanzchefin von Zalando, betonte die starke Entwicklung der digitalen Infrastruktur. Das über die Plattform gehandelte Brutto-Warenvolumen (GMV) stieg um 7,5 Prozent auf 4,5 Milliarden Euro. Der Konzernumsatz wuchs um 5,1 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro.

Das bereinigte operative Ergebnis legte um 10,6 Prozent auf 107 Millionen Euro zu. Die Zahl der aktiven Kunden erreichte mit 63,2 Millionen einen Höchststand. Zalando stellt anderen Unternehmen wie Marks & Spencer Software für Onlineshops zur Verfügung. Diese B2B-Sparte wird zum wichtigen Wachstumsmotor. Parallel dazu meldete der Sanitärtechnikkonzern Geberit in der Schweiz positive Ergebnisse.

Geberit Wachstum und Ausblick

Der Sanitärtechnikkonzern Geberit hat in den ersten neun Monaten 2026 dank anziehender Geschäfte und Preiserhöhungen zugelegt. Treiber des Wachstums waren vor allem ein verbessertes Marktumfeld in Europa sowie eine starke Nachfrage in den meisten Regionen. Der Umsatz stieg währungsbereinigt um 5,7 Prozent auf 2,54 Milliarden Franken. Der Nettogewinn verbesserte sich um 7,1 Prozent auf 529 Millionen Franken.

Die positive Entwicklung in den drei Produktbereichen zeigt, dass der Markt für Sanitärtechnik wieder anzieht. Preiserhöhungen konnten erfolgreich an die Kunden weitergegeben werden, ohne die Nachfrageseite übermäßig zu belasten. Geberit profitiert von der allgemeinen Stabilisierung in Europa. Die Zahlen belegen die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens in einer unsicheren makroökonomischen Lage. Insgesamt zeigen die Quartalszahlen ein gemischtes Bild der deutschen und europäischen Wirtschaft.