Re:Zero erreicht mit neuer Folge perfekten IMDB-Score von 10 Sternen

Die elfte Folge der vierten Staffel von Re:Zero - Starting Life in Another World hat auf IMDB einen perfekten Score von 10 von 10 Sternen bei über 23.000 Bewertungen erreicht und ist damit die höchstbewertete Serienepisode aller Zeiten. Dies unterstreicht die anhaltende Popularität und Qualität des Fantasy-Anime, der auch auf MyAnimeList den zweiten Platz der besten Anime aller Zeiten belegt.

Der Fantasy - Anime Re:Zero - Starting Life in Another World feiert derzeit einen beispiellosen Erfolg mit seiner neuesten Folge. Die elfte Episode der vierten Staffel hat auf der Bewertung splattform IMDB einen perfekten Score von 10 von 10 möglichen Sternen erreicht, und das bei mehr als 23.000 Bewertung en (Stand: 18.

Juni 2026). Dieser außergewöhnliche Wert katapultiert die Folge zum höchstbewerteten Serienepisode aller Zeiten auf IMDB und löst in sozialen Netzwerken wie X (ehemals Twitter) große Begeisterung und Furore aus. Zwar wird dieser perfekte Score vermutlich nicht dauerhaft gehalten werden können, doch bereits dieser vorübergehende Rekord unterstreicht die anhaltende, immense Popularität und die qualitative Stärke der Serie. Re:Zero blickt bereits auf eine zehnjährige Geschichte zurück und hat im Laufe der Jahre Numerous Folgen mit Bewertungen im hohen 9er-Bereich auf IMDB hervorgebracht.

Tatsächlich liegen die letzten vier Folgen der aktuellen vierten Staffel bei Werten von 9,8 oder 9,9 Sternen. Auch auf MyAnimeList (MAL) kann sich die vierte Staffel über exzellente Bewertungen freuen und hält einen Gesamtscore von 9,14 von 10 Punkten. Damit sichert sich Re:Zero den zweiten Platz in der Rangliste der besten Anime aller Zeiten auf MyAnimeList, nur übertroffen von einem anderen Werk. Die vierte Staffel ist auf insgesamt 19 Folgen ausgelegt und wird ihre Ausstrahlung bis zum 30.

September 2026 fortsetzen. Es bleibt also abzuwarten, ob der Anime mit den noch ausstehenden Episoden möglicherweise sogar den ersten Platz auf MAL erreichen und seinen Lauf fortsetzen kann





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