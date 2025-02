Rea auf der Suche nach Wiedergutmachung in Portimão

Der Honda-Pilot Jonathan Rea erlebte in Donington kein perfektes Wochenende. Nach enttäuschenden Ergebnissen blickt er nun auf das Rennen in Portimão, wo er die Chance hat, die Enttäuschung aus Donington zu vergessen.

Der Honda -Pilot Jonathan Rea erlebte in Donington kein perfektes Wochenende. Nach seinem vierten Platz im ersten Rennen und dem enttäuschenden elften Rang im zweiten Rennen blickte der Brite in Richtung Portimão . Die Saison 2013 bleibt für Rea durchwachsen. Im vergangenen Jahr holte er bei seinem Heimrennen in Donington sogar einen Sieg, doch dieses Jahr musste er sich mit den Plätzen vier und elf begnügen. Rea gibt zu, dass die Elektronik des Bikes seine Leistung limitiert.

\u201cWenn das Bike in dieser Saison gut ist, dann ist es richtig gut. Die Elektronik ist unser Schwachpunkt und in Donington war es leider wieder der Störfaktor. Ich brauchte eine gewisse Zeit, um über diese Enttäuschung hinwegzukommen\u201d, gibt der Pata Honda-Pilot zu erkennen. Doch Rea konnte sich nicht lange auf die Niederlage konzentrieren. \u201cIch habe mich bei der TT Isle of Man abgelenkt, bin ein wenig mit Trials-Bikes gefahren und mir die Rennen angeschaut. Am Samstag war ich dann noch zu einer Honda-Veranstaltung zum Gedenken an Joey Dunlop\u201d, erzählt der Brite. Portimão bietet Rea nun eine neue Gelegenheit, die Enttäuschung aus Donington zu vergessen. \u201cIch liebe diese Strecke, sie ist eines meiner Highlights im Kalender. Die Höhenunterschiede verlangen einem alles ab\u201d, freut sich Rea. \u201cIch freue mich auf das Wochenende und hoffe, dass meine Crew alles im Griff haben wird. Dann können wir auch das Potential des Bikes ausschöpfen.\u201d Meanwhile, Toprak Razgatlioglu sorgt in der Superbike-WM für Furore. Gerüchte über einen Wechsel des zweifachen Weltmeisters in die MotoGP kursieren schon seit einiger Zeit, doch für einen solchen Wechsel ist es jetzt vermutlich zu spät.





