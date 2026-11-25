Der Sänger Rea Garvey hat sein neues Album "Christmas Calling" komplett mit zehn eigenen Kompositionen gestaltet und verzichtet bewusst auf bekannte Cover-Versionen, um in der anspruchsvollen Disziplin des Weihnachtssongwritings eigene Akzente zu setzen.

Ein Weihnachtsalbum ohne berühmte Christmas-Cover? Rea Garvey sagt: Ja, unbedingt. Und hat dafür gleich zehn eigene Christmas-Songs geschrieben auf seinem Weihnachtsalbum „ Christmas Calling “. Warum Rea Garvey keine Cover-Songs auf sein Weihnachtsalbum macht Natürlich lagen „Last Christmas“ oder andere berühmte Weihnachtssongs als Cover-Idee auf der Hand.

Aber Rea hat sich bewusst dagegen entschieden – auch wegen eines bestimmten Kollegen: Klassiker spielt er zwar gerne live, hält sie damit „am Leben“, aber wenn es ums Aufnehmen und Veröffentlichen geht, sollen es Reas eigene Songs sein.

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„Da hab ich gesagt, nee, da will ich schon selber versuchen“ – nicht noch eine Version von „Last Christmas“, so der Sänger. Das Interview mit Rea Garvey und Anneta Politi in SWR3 MOVE hier anhören: Weihnachtslieder – die Olympische Disziplin Für Rea sind Christmas-Songs nicht einfach nur ein paar Glöckchen und ein bisschen Kuschelstimmung. Für ihn ist das die absolute Königsdisziplin im Songwriting: Heißt: Wer ein Weihnachtslied schreibt, spielt ganz oben mit – oder lässt es lieber bleiben.

Denn diese Songs laufen jedes Jahr wieder und landen auf Playlists, in Radioshows und bei Familien unterm Weihnachtsbaum. Und genau deshalb wollte Rea nicht einfach einen Klassiker neu einsingen. Ihr seid schon in Weihnachtsstimmung und habt Lust auf eine VEREINachtsfeier? Dann schaut mal hier vorbei: SWR3 VEREINachtsfeier Eure Beichte für eine fette Vereins-Weihnachtsfeier Damals vielleicht ärgerlich für alle, doch heute lacht ihr gemeinsam drüber!

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Erzählt uns eure Vereins-Fail-Story und gewinnt für euren Verein eine geniale Last-Minute-Weihnachtsfeier! Der Weihnachts-Club mit Türsteher Rea beschreibt die vielen sehr bekannten Stars mit ihren Weihnachtsalben wie einen Club mit knallhartem Türsteher und absoluten Weihnachts-Superstars drin: Mit diesem Song kommt Rea in den Club Sein Trick, um überhaupt in diesen „Weihnachts-Club“ zu kommen: ein eigener Song.

„Und dann irgendwann schreibst du halt ‚Happy Christmas‘, und er sagt, okay, rein. Und dann denkst du halt, okay, ich bin jetzt drin“, so Garvey im SWR3 Interview. Der Song, den er im November 2025 veröffentlichte, kam in die Charts. Erstmal drin im „Weihnachtssong-Club, ging’s richtig los: Ein Song, dann noch einer, am Ende wurden es zehn, die es jetzt auf seinem neuen Album gibt.