Readly erzielt erstmals ein profitables Geschäftsjahr

Das digitale Magazin-Abo Readly meldet ein positives Geschäftsjahr 2024 mit einem bereinigten EBITDA-Gewinn von 8,7 % und einem positiven Free Cashflow von 58,4 Mio. SEK. Der Umsatz stieg um 9,4 % auf 725,3 Mio. SEK. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf die Produktentwicklung und ein ausgewogenes Wachstum bei stabiler Profitabilität.

2024 war für Readly ein Meilenstein, da das Unternehmen erstmals ein profitables Geschäftsjahr abschloss. Mit einer bereinigten EBITDA-Marge von 8,7 % (2,4 % im Vorjahr) und einem positiven Free Cashflow von 58,4 Mio. SEK (-59,9 Mio. SEK) zeigte das Unternehmen die Skalierbarkeit seines Geschäftsmodells. Dies bestätigt die Nachhaltigkeit seines digitalen Abo-Ansatzes. Die Fokussierung liegt weiterhin auf Produktentwicklung und ausgewogenem Wachstum bei stabiler Profitabilität.

Mit seinem engagierten Team ist Readly bereit, diesen Erfolg fortzusetzen, so Philip Lindqvist, CEO von Readly, in der Unternehmensmitteilung. Im Einzelnen: Der Umsatz im Geschäftsjahr 2024 (1. Januar bis 31. Dezember) belief sich auf 725,3 Mio. SEK (663,2 Mio. SEK), ein Anstieg von 9,4 % im Vergleich zu 2023. Bereinigt um Unternehmensverkäufe, Mehrwertsteuer und Wechselkurse lag der Umsatz bei 691,5 Mio. SEK (595,4 Mio. SEK), ein Zuwachs von 16,1 % gegenüber dem Vorjahr. Der Bruttogewinn stieg um 16,8 % auf 292,4 Mio. SEK (250,3 Mio. SEK), was einer Bruttogewinnmarge von 40,3 % (37,7 %) entspricht. Die Bruttobeitragsmarge lag bei 28,9 % (25,9 %). Das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA, ohne Sondereffekte) betrug 63,0 Mio. SEK (16,1 Mio. SEK), was einer EBITDA-Marge von 8,7 % (2,4 %) entspricht. Das bereinigte Betriebsergebnis (EBIT, ohne Sondereffekte) lag bei 36,8 Mio. SEK (-29,2 Mio. SEK), mit einer bereinigten operativen Marge von 5,1 % (-4,4 %). Das Betriebsergebnis (EBIT) belief sich auf 31,3 Mio. SEK (-55,1 Mio. SEK), was einer operativen Marge von 4,3 % (-8,3 %) entspricht. Der Gewinn je Aktie betrug 2,7 SEK (-1,4 SEK) vor und nach Verwässerung. Der freie Cashflow lag bei 58,4 Mio. SEK (-59,9 Mio. SEK). Der Verwaltungsrat schlägt eine Dividende von 1,0 SEK (-) je Aktie vor





