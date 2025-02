Real Madrid beschuldigt spanischen Verband dersystematischen Benachteiligung

Real Madrid ist wütend über die Schiedsrichterleistung in seinem letzten Spiel gegen Espanyol und beschuldigt den spanischen Verband der systematischen Benachteiligung. Der Verein plant eine Delegation zum Hauptquartier des Verbands, um sich mit den Verantwortlichen zu treffen und die Vorwürfe zu erörtern.

Real Madrid fühlt sich vom spanischen Verband systematisch benachteiligt und ist deswegen wohl mit einer Delegation in dessen Hauptquartier. Der Ärger bei den Verantwortlichen der Königlichen über die Schiedsrichter leistung im letzten Spiel gegen Espanyol ist ungebrochen. 17 Tage nach dem Spiel ist die Gemütslage noch angespannt. Real Madrid plant eine Delegation zum Hauptsitz des spanischen Verbands RFEF in Las Rozas, um sich dort „auszuschreien“.

Die Delegation will sich auch Audio-Dateien anhören, die Gespräche zwischen Schiedsrichter und Video-Assistent betreffen. Auch der Platzverweis von Jude Bellingham wird wohl Thema der Diskussion sein. Im Spiel gegen Espanyol hatte Espanyol-Verteidiger Carlos Romero den enteilten Kylian Mbappé brutal von hinten umgegrätscht, den Franzosen dabei mit offener Sohle an Oberschenkel und Wade getroffen. Der Ball wurde nicht gespielt. Nach einem kurzen Vorteil, der lediglich in einer Ecke für Real mündete, entschied sich Referee Alejandro Muniz Ruiz zur Überraschung aller gegen eine Rote Karte und zückte lediglich Gelb - auch der Video-Schiedsrichter griff nicht ein, Carlo Ancelottis vehemente Beschwerden blieb wirkungslos. Es sollte jedoch noch schlimmer kommen, als Espanyols Romero in der 85. Minute mit einem Volley den Siegtreffer erzielte - obwohl er eigentlich nicht mehr auf dem Platz hätte stehen dürfen.Als Folge der „skandalösen” Schiedsrichter-Leistung gegen Espanyol hatte Real Madrid einen Brandbrief an die Liga geschrieben, in dem zu lesen war, dass Real von Schiedsrichtern benachteiligt werde - „Sie haben eine übertriebene Opfer-Geschichte aufgebaut, die völlig haltlos ist und meiner Meinung nach das Ziel hat, den Wettbewerb zu untergraben“, wurde Ligachef Javier Tebas von der Nachrichtenagentur zitiert. Die Kluft zwischen Reals Bossen und denen von Liga sowie Verband wird immer größer, die Auseinandersetzungen werden immer heftiger, der Ton immer feindlicher, fast wie die vermeintliche Wortwahl. Real steht mit dem Verband, und insbesondere mit dem Schiedsrichter-System, auf Kriegsfuß - und sieht sich dabei in der Opferrolle sowie systematisch benachteiligt.





SPORT1 / 🏆 109. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Real Madrid Spanischer Verband Schiedsrichter Benachteiligung Fußball

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Real Madrid heute im Copa-Viertelfinale: HIER Leganés – Real Madrid im TV sehenIn der Copa del Rey geht's für Real Madrid im Viertelfinale gegen Leganés. Hier können Sie es live sehen.

Weiterlesen »

Real Madrid lässt Schiedsrichter-Streit mit spanischem Verband eskalierenReal Madrid hat sich über die Schiedsrichter in der spanischen Primera División beschwert, mal wieder. Der Verband zeigte sich auch von der Wortwahl enttäuscht.

Weiterlesen »

Niederlage gegen Espanyol: Real Madrid wütet gegen VerbandNach der Niederlage gegen Espanyol Barcelona wütet Real Madrid heftig gegen das spanische Schiedsrichterwesen und greift den Fußballverband RFEF an. Das System sei 'korrupt'.

Weiterlesen »

Real Madrid wittert Schiri-Verschwörung und beschimpft Verband als „korrupt“Nach zahlreichen eigenen Beschwerden über Entscheidungen der Unparteiischen hat Real Madrid nun Konsequenzen im spanischen Schiedsrichterwesen

Weiterlesen »

Real Valladolid - Real Madrid : | 21. SpieltagInfos, Statistik und Bilanz zum Spiel Real Valladolid - Real Madrid

Weiterlesen »

Real Valladolid - Real Madrid 0:1 | 21. SpieltagLiveticker mit allen Spielereignissen, Toren und Statistiken zum Spiel Real Valladolid - Real Madrid

Weiterlesen »