Real Madrid besiegt Manchester City im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League

Real Madrid hat Manchester City im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League mit 2:3 (1:0) besiegt. Vinícius Júnior war der gefeierte Spieler des Spiels und erzielte zwei der drei Tore für Real. Manchester City lag nach einem frühen Treffer von Rodri (18.) in Führung, konnte die Führung aber nicht halten. Erling Haaland erzielte zwei Tore für die Citizens, doch Real setzte sich am Ende durch.

Auf einem Banner, das von den City-Fans während der Champions-League-Hymne ausgerollt wurde, stand: »Stop crying your heart out«. Die Botschaft, angelehnt an einen gleichnamigen Oasis-Song, schien ihren Zweck zu erfüllen. Ebenfalls auf dem Plakat abgebildet war Manchesters verletzter Mittelfeldstratege Rodri, den Ballon d’Or küssend, die Trophäe für den besten Fußballer der Welt. Im Oktober hatte der Verleihung kurzfristig fernbleiben müssen – aus Protest.

Ihrer Ansicht nach der verdiente Preisträger: Vinícius Júnior, der in den darauffolgenden Minuten zeigte, warum. An zwei von drei Real-Treffern war der 24-Jährige entscheidend beteiligt. »Er war der gefährlichste Spieler im Angriff«, begründete die Uefa Vinícius Júniors Wahl zum Spieler des Spiels. Real Madrid setzte sich im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Manchester City mit 2:3 (1:0) durch. Nach einer knappen Führung durch Rodri (18.) egalisierte Manchester City über Erling Haaland (19.), der nach einer Vorlage von Joško Gvardiol zum 1:1 traf. Haaland erzielte seinen zweiten Treffer per Elfmeter (80.) nach einem Foul an Phil Foden. Real Madrid führt die Serie nach zwei Spielen mit 2:1 und hat damit beste Chancen auf den Einzug ins Achtelfinale der Königsklasse. Die Partie hat ein Derby-Feeling, sagte sein Gegenüber Pep Guardiola. 2024 setzte sich Real spektakulär im Viertelfinale durch. Die Partie galt damals durchaus zurecht als vorgezogenes Endspiel: In den vergangenen drei Spielzeiten holte der Sieger des K.-o.-Duells Real gegen City am Ende auch den Titel. Real Madrid ist zwar Spitzenreiter in La Liga und auch im spanischen Pokal noch vertreten. Doch die Zwischenbilanz täuscht darüber hinweg, dass Real in dieser Saison noch nicht gegen ein echtes Topteam gewinnen konnte: Gegen Barcelona setzte es zwei heftige Niederlagen, in Liverpool war Madrid deutlich unterlegen, genau wie gegen die AC Mailand. Solche Ergebnisse kratzen am königlichen Selbstverständnis, sind jedoch kein Vergleich mit dem Erfolg von 2022, als der Verein die Champions League nach einem 1:0-Sieg im Finale gegen Liverpool zum 14. Mal in seiner Geschichte gewann. Mit über 200 Millionen Euro hatte Manchester City im Wintertransferfenster versucht, sich aus der Schaffenskrise herauszukaufen. In die Startaufstellung schaffte es jedoch keiner der Zugänge. Guardiola musste mitansehen, wie Real das Pressing seines Teams mit simplen Steilpässen überspielte. Reals Verspieltheit im Sechzehner hatte es Manchester zu verdanken, in der Anfangsviertelstunde nicht in Rückstand zu geraten.





