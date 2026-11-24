Real Madrid holt den fünften Sieg in der Champions League gegen PSV Eindhoven. Manchester City verliert bei Galatasaray Istanbul. FK Bodö/Glimt gewinnt in Norwegen.

Real Madrid hat die zweite Runde der Gruppenphase der Champions League klar für sich entschieden. Die Königlichen besiegten PSV Eindhoven im eigenen Stadion trotz eines Rückstands mit 5:1. Mit diesem Ergebnis feierte das Team von Trainer Carlo Ancelotti bereits den fünften Sieg im fünften Spiel.

Real Madrid dreht Spiel gegen PSV Eindhoven

Das Spiel begann für Real Madrid nicht wie geplant. Ivan Perisic hatte in der 32. Minute einen Foulelfmeter verwandelt und PSV Eindhoven mit 0:1 in Führung gebracht. Bis zur Halbzeitpause konnten die spanischen Erstligisten nicht gleichziehen. In der zweiten Halbzeit änderte sich das Bild jedoch komplett.

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Fede Valverde glich in der 50. Minute aus und gab den Impuls für die Wende. Jude Bellingham verdoppelte die Führung in der 60. Minute. Vinicius Júnior sorgte in der 64. Minute für die 3:1-Führung. Rüdiger erhöhte in der 84. Minute auf 4:1. Vinicius Júnior schoss das fünfte Tor in der 87. Minute. PSV Eindhoven versuchte noch einmal zu reagieren. Ayyoub Bouaddi verwandelte in der 67. Minute und Rayan Cherki erzielte in der 86. Minute einen weiteren Treffer. Das Endstand von 5:1 fest.

Manchester City verliert bei Galatasaray Istanbul

Während Real Madrid triumphierte, musste Manchester City einen Rückschlag hinnehmen. Der Premier-League-Klub verlor mit 0:1 bei Galatasaray Istanbul. Es war die zweite Niederlage für die Engländer in diesem Wettbewerb. Galatasaray feierte den dritten Sieg in Folge. Der Sieg brachte die türkische Mannschaft der K.o.-Phase einen großen Schritt näher.

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Die erste Halbzeit verlief ereignisarm. Beide Mannschaften zeigten sich defensiv geordnet. Es gab keine Großchancen für beide Seiten. Der Berliner Schiedsrichter Daniel Siebert leitete das Match. Nach der Pause wurde das Spiel intensiver und hitziger geführt.

Die Nationalmannschaftskollegen Leroy Sané, İlkay Gündoğan und Leon Goretzka sahen sich in Istanbul gegenüber. Leon Goretzka wurde in der 66. Minute eingewechselt. İlkay Gündoğan kam in der Nachspielzeit aufs Feld. Leroy Sané blieb ohne Einsatzzeit. Der eingewechselte Deniz Gül köpfte Istanbul in der 77. Minute zum Sieg. Das Tor war der entscheidende Moment im Spiel.

FK Bodö/Glimt gewinnt in Norwegen

Auch in Norwegen gab es Bewegung in der Champions League. Der FK Bodö/Glimt setzte sich gegen den Linzer ASK durch. Das Spiel endete mit einem 1:0. Die Linzer kamen nicht über eine 0:0-Pause hinaus. Sie konnten den Rückstand nicht wettmachen.

Andreas Helmersen sorgte für den entscheidenden Treffer. Er erzielte das Tor in der 90. Minute und zwei Sekunden nach der regulären Spielzeit. Der Last-Minute-Treffer sicherte dem norwegischen Verein den Sieg. FK Bodö/Glimt feierte den wichtigen Drei-Punkte-Erfolg. Die Linzer mussten eine weitere Niederlage verkraften.

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SSC Neapel bleibt in der Führung

Die SSC Neapel hat die Führung in ihrer Gruppe behauptet. Das Team erreichte ein Unentschieden. Der Spielstand endete bei 2:2. Neapel stand zur Halbzeit mit 0:0 da. In der zweiten Halbzeit zeigten die Italiener mehr Klasse.

Rasmus Højlund eröffnete die Bilanz für Neapel. Er erzielte das Tor in der 55. Minute. Noa Lang glich in der 76. Minute aus. Leroy Sané und İlkay Gündoğan waren zwar im Kader, spielten aber keine Rolle bei diesem Ergebnis. Die Engländer konnten die angepeilte vierte Niederlage nicht verhindern. Neapel blieb weiterhin punktgleich mit Manchester City in der Führung.

Real Madrid führt die Königsklasse an

Real Madrid hat die Tabelle der Champions League angeführt. Das Team hat 15 Punkte gesammelt. Alle fünf Spiele wurden gewonnen. Die Königlichen sind damit klarer Favorit auf den Gruppensieg. Das starke Spiel gegen PSV Eindhoven zeigt die Tiefe des Kaders.

Die Italiener liegen ebenfalls weit vorn. SSC Neapel hat ebenfalls Punkte gesammelt. Das Verfolgerfeld bleibt spannend. Manchester City hat Punkte verschenkt. Galatasaray Istanbul hat an Boden gewonnen. Die K.o.-Phase rückt für einige Mannschaften näher. FK Bodö/Glimt hat sich ebenfalls positiv entwickelt.