Real Madrid hat öffentlich ein 150-Millionen-Euro-Angebot für Julián Álvarez von Atlético Madrid bekannt gegeben, das sofort abgelehnt wurde. Der ursprünglich mit Michael Olise in Verbindung gebrachte Mega-Transfer kommt zustande, doch nicht für den Bayern-Profi.

Real Madrid hat sein angekündigtes Angebot in Höhe von 150 Millionen Euro abgegeben, allerdings nicht für Michael Olise , sondern für einen anderen Superstar. Der spanische Topklub hat offiziell ein Angebot in dieser Höhe unterbreitet, wie der Verein in einer Stellungnahme bekannt gab.

Der Empfänger der Offerte war jedoch nicht der französische Offensivspieler Michael Olise, über den zuvor spekuliert worden war, sondern der argentinische Stürmer Julián Álvarez vom Ligakonkurrenten Club Atlético de Madrid. In dem Statement von Real Madrid hieß es: Real Madrid C.F. teilt mit, dass der Verein nach der heutigen Vorstandssitzung dem Club Atlético de Madrid ein Angebot in Höhe von 150 Millionen Euro für die Transferrechte des Spielers Julián Álvarez unterbreitet hat.

Gleichzeitig lieferte Real die Antwort von Atlético mit: Nach Prüfung und Bewertung des Angebots hat der Club Atlético de Madrid das im Rahmen der guten Beziehungen zwischen beiden Vereinen unterbreitete Angebot gewürdigt und es unter Verweis auf die Ausstiegsklausel des Spielers abgelehnt. Dieser Vorgang ist wohl einmalig in der Fußballwelt, denn es ist äußerst ungewöhnlich, dass ein Klub öffentlich und mit exakter finanzieller Angabe ein Transferangebot bekannt gibt. Normalerweise bleiben solche Verhandlungen zunächst intern.

Die öffentliche Bekanntmachung geht auf eine Ankündigung von Real-Präsident Florentino Pérez zurück, der im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen bei Real Madrid einen Mega-Transfer für genau 150 Millionen Euro in die Wege leiten wollte. Das Angebot galt einem Spieler vom Kaliber eines Weltstars, wie es hieß. Zunächst wurde in den Medien darüber spekuliert, dass es sich um Michael Olise von Bayern München handeln könnte, da der französische Offensivspieler in spanischen Berichten als Wechselkandidat genannt wurde.

Doch nun wurde klar, dass das Angebot tatsächlich dem argentinischen Nationalspieler Julián Álvarez galt, der bei Atlético Madrid unter Vertrag steht. Atlético Madrid hat das Angebot umgehend abgelehnt, wobei der Verweis auf die Ausstiegsklausel des Spielers im Vordergrund stand. Das bedeutet, dass Álvarez zwar eine vertragliche Klausel besitzt, die einen Wechsel zu einem anderen Verein regelt, aber Atlético offenbar nicht gewillt ist, den Spieler für diese Summe gehen zu lassen, oder die Klausel unter diesen Bedingungen nicht aktiviert werden kann.

Die öffentliche Art und Weise, wie Real Madrid den Vorfall darstellte - inklusive der sofortigen Mitteilung über die Ablehnung - unterstreicht die Besonderheit dieses Falls. Es bleibt abzuwarten, ob das Thema mit der Ablehnung endgültig vom Tisch ist oder ob Real weitere Anstrengungen unternehmen wird, um Álvarez zu verpflichten. Ebenso unklar ist, wie sich die Spekulationen um Michael Olise nun weiterentwickeln. Möglicherweise plant Real nun separate Bemühungen um den Bayern-Spieler, oder die 150-Millionen-Euro-Offerte war ein Einmalversuch, der nicht wiederholt wird.

Die kommenden Wochen werden zeigen, ob Real Madrid noch auf dem Transfermarkt aktiv wird und welche Spieler im Fokus stehen





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