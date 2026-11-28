Real Madrid sichert Brahim Díaz langfristig bis 2031. Die neue Ausstiegsklausel liegt bei einer Milliarde Euro. Mehr Details zum Vertrag und Umfeld.

Der spanische Großklub Real Madrid hat einen wichtigen Kaderbaustein langfristig gesichert. Der marokkanische Nationalspieler Brahim Díaz hat am Freitag seinen Vertrag bis zum Jahr 2031 verlängert. Mit dieser Unterschrift stellt der Verein den Offensivspieler auch in der Zukunft als festen Bestandteil der ersten Elf dar. Die offizielle Bekanntgabe erfolgte am selben Freitag durch die Vereinsführung in Madrid.

Langlebige Verträge sichern Kadersituation bis 2031

Dieser Vertrag stellt den vierten langfristigen Ausbau eines Top-Spielers innerhalb weniger Tage für den Verein dar. Zuvor hatten Arda Güler und Aurélien Tchouaméni jeweils ihre Verträge bis zum Jahr 2032 продлено. Torhüter Thibaut Courtois unterschrieb eine Laufzeit bis zum Jahr 2028. Zudem berichten Medienberichten zufolge wird auch Jude Bellingham langfristig an den Verein gebunden.

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Díaz selbst wird dabei ein besonders lukrativer finanzieller Rahmen versprochen. Sein bisheriger Vertrag wäre nach der aktuellen Saison ausgelaufen. Durch die neue Unterschrift ist die Situation bis 2031 eindeutig geklärt. Dies gibt dem Trainerstab Sicherheit bei den Planungen für die kommenden Jahre.

Milliarden-Ausstiegsklausel als strategischer Schutz

Die finanziellen Bedingungen des neuen Pakets sind immens. Laut dem spanischen Journalisten Marcos Benito liegt die neue Ausstiegsklausel bei einer Milliarde Euro. Dieser Betrag dient als enormer Schutz vor Abwerbeversuchen anderer Clubs. In Spanien sind solche Klauseln in jedem Vertrag verpflichtend.

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Vereine nutzen diese Passus bewusst, um besondere Talente mit außergewöhnlichen Bedingungen auszustatten. Der FC Barcelona besitzt ebenfalls mehrere Stars mit einer Ausstiegsklausel in Höhe von einer Milliarde Euro. Der aktuelle Marktwert von Díaz liegt laut transfermarkt.de bei 35 Millionen Euro.

Entwicklung von Manchester City zum Real Madrid Star

Die Rückkehr von Díaz nach Madrid war kein Selbstläufer. Er wechselte im Januar 2019 für rund 17 Millionen Euro von Manchester City. Zunächst konnte er sich dort nicht dauerhaft durchsetzen. Eine dreijährige Leihe zur AC Mailand war erforderlich.

In Italien sammelte er wichtige Spielpraxis. Nach seiner Rückkehr 2023 etablierte er sich als fester Bestandteil. Unter Trainer José Mourinho kommt er regelmäßig zum Einsatz. Er steht in der laufenden Spielzeit in zehn Pflichtspielen im Kader.

Statistiken und Erfolge im Trikot der Königlichen

Insgesamt weist die Statistik für Díaz 173 Pflichtspiele auf. Dabei erzielte er 22 Tore und bereitete 34 weitere vor. Mit dem Verein gewann er unter anderem zweimal die spanische Meisterschaft.

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Ebenso gehört der Gewinn der Champions League zu seiner Erfolgsbilanz. Die lange Leihe bei Mailand zahlte sich für Madrid aus. Díaz hat sich als sehr wertvoller Kaderposten erwiesen. Die Zukunft ist nun bis 2031 gesichert.